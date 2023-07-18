Tepebaşı Belediyesi'nin girişimci adayı eğitimleri sürüyor

Tepebaşı Belediyesi'nin girişimci adayı eğitimleri devam ediyor. Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nde düzenlenen ‘Sosyal İş Fikri Geliştirme Atölyesi’nde katılımcılar, toplumsal bir meseleyi sosyal iş fikriyle nasıl çözebileceklerine dair fikir alışverişinde bulundular.

Bu kapsamda Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nde düzenlenen ‘Sosyal İş Fikri Geliştirme Atölyesi’nde girişimci adayları bir araya geldi. Atölyede katılımcılar, ilgilendikleri toplumsal meseleyle ilgili uzun vadeli iş geliştirme sürecini öğrenerek toplumsal bir meseleyi sosyal iş fikriyle nasıl çözebileceklerine dair fikir alışverişinde bulundular. Atölyede ayrıca katılımcılara örnekler üzerinden sosyal girişimcilik eğitimi verildi.