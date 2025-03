Sorunlarla boğuşan lojistik sektörü çözüm bekliyor

Takip Et

Döviz kurlarının baskılanması ve yakıt zamlarının lojistik firmalarını zor durumda bıraktığını ifade eden Araç, sektörün artan maliyetler oranında zam yapamadığını, bu durumun gelir kaybına sebep olduğunu belirtti. Araç, “Sektör çok zor bir dönemde. Hem ekonominin belkemiği olan lojistik sektörü hem de taşımacılık yapan firmalar ciddi sorunlarla karşı karşıya. Hükümetten acil çözüm bekliyoruz. Doların yükselmesiyle birlikte, araç başına elde edilen kâr neredeyse sıfırlanmış durumda. Giden araçların dönüş yüklerini bulabilirsek, belki 1000-1500 Euro arası bir gelir elde edebiliriz, ancak bu da büyük bir belirsizlik taşıyor” dedi. Türkiye ekonomisinin önemli bir parçası olan lojistik sektörünün, artan maliyetler ve döviz kuru dalgalanmalarıyla ciddi bir krize girdiğini belirten Araç, "Lojistik sektörü, ülkenin yüzde 80 gelirinin kaynağını oluşturuyor. Ancak yaşadığımız zorluklar giderek büyüyor. Hükümet, bölgesel desteklerle sektörü rahatlatabilir ve sektöre yönelik teşvikler sunabilir" şeklinde konuştu.



Otoban ücretleri sektörü zorluyor

Otoban ücretlerinin yüksekliği, ticari araçlar için ciddi bir mali yük oluşturuyor. Avrupa ve Türkiye'deki otoban ücretleri, bu yolları kullanan lojistik sektörü çalışanlarını zorluyor. Özellikle araç sahiplerinin, otobanlardaki yüksek ücretler ve aracılara ödedikleri komisyonlarla karşı karşıya kalması, bütçelerini sarsan bir sorun haline gelmiş durumda. Bu bağlamda, sektör çalışanları, bu duruma çözüm bulunmasını ve lojistik sektörünün can damarı olan otoban ücretlerinin düşürülmesi konusunda destek bekliyor.



Kayıt dışı ile mücadele edilmeli

Araç, Türkiye’de kayıt dışı taşımacılığın sektörün en büyük sorunlarından biri olduğunu belirtti. Kayıt dışı taşımanın sektördeki maliyetleri artırdığına dikkat çeken Araç, "Türkiye’de 5 bin 'in üzerinde lojistik firması bulunuyor, ancak bunların bir kısmı kayıt dışı faaliyet gösteriyor. Bu durum sağlıklı bir rekabet ortamı yaratmıyor ve sektörün gelişimini engelliyor," dedi. Kayıt dışı taşımacılıkla mücadele edilmesi gerektiğini savunan Araç, hükümetin sektördeki düzeni sağlaması gerektiğinin altını çizdi.



HGS icraya neden oluyor

Otobanlardaki HGS sistemlerinin düzgün çalışmaması ve sık sık hata vermesi nedeniyle lojistik firmalarının icra yazılarıyla karşılaştığını belirten Araç, bu tür aksaklıkların sektördeki finansal sıkıntıları daha da derinleştirdiğini söyledi. Yanlış okunan HGS’ler nedeniyle firmalara icra yazıları gönderildiğini, bu durumun firmaları operasyonel ve maddi zorluklarla karşılaştırdığını belirtti. Ayrıca son dönemde otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin ciddi şekilde arttığını belirten Araç, "Bu artışlar, özellikle tır ve kamyon gibi ağır vasıtaların taşıma maliyetlerini önemli ölçüde yükseltti. Geçiş ücretlerindeki bu yüksek artışlar, nakliye sektörünü zorluyor ve taşımacılık maliyetlerine doğrudan yansıyor. Artan maliyetler, ürün fiyatları üzerinde de olumsuz etkiler yaratıyor. Hükümetin bu durumu göz önünde bulundurarak çözüm arayışına girmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.



Sürdürülebilirlik için adım atılması şart

Muazzez Araç, Türkiye lojistik sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamak için hükümetin bir an önce çözüm üretmesi gerektiğini belirtti. Araç, “Bu sektördeki zorluklar yalnızca lojistik firmalarını değil, tüm ülke ekonomisini etkiliyor. Hükümetin sektörü daha yakından izlemesi ve acil önlemler alması gerekiyor. Birlikte hareket ederek bu zorlukları aşabiliriz” diyerek, sektörün kalkınması için birlikte çözümler üretilmesi gerektiğine vurgu yaptı.



Avrupa ve Balkanlar’daki otoyol servis sağlayıcısı DKV’nin yüksek fiyat politikasını da eleştiren Araç, “Her ay 17 ila 18 bin Euro arası DKV’ye ödeme yapıyoruz. Birkaç yıl öncesine kadar bu rakam 12 bin ila 12 bin 500 Euro bandındaydı. Kazancımızın yarısı gidiyor. Devletimiz bu konuyla da ilgili adımlar atmalı, fahiş fiyatların önüne geçilmeli” dedi.