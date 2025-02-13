SUBÜ öğrencileri, mezun olmadan iş sahibi oluyor

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Üniversitenin her eğitim düzeyindeki tüm bölüm ve programlarında uyguladığı modelle öğrenciler eğitim süreçlerinin en az bir dönemini tam zamanlı olarak iş yerinde geçiriyor ve deneyim kazanıyorlar. Böylelikle eğitimleri devam ederken kariyer planlaması yapabiliyor, devlet desteğiyle maaş alabiliyor ve mezun olmadan iş sahibi olabilme imkânına kavuşuyorlar.

Konu ile ilgili olarak Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden yapılan açıklamada Güz Yarıyılı’nda ön lisans düzeyinden 1.174, lisans düzeyinden ise 292 olmak üzere toplam 1.466 öğrencinin +1 Eğitim Modeli kapsamında işletmelerde mesleki eğitime katıldığı ifade edildi. Öğrencilerin iş yeri deneyimi kazandıkları firma sayısı ise Sakarya içinden 369 ve Sakarya dışından 549 olmak üzere toplam 918 oldu. https://muys.sabis.subu.edu.tr/ adresinden kaydını gerçekleştiren firmalar tam zamanlı öğrenci talebinde bulunabiliyor. SUBÜ, pandemi sürecinde de modelin uygulamasını sürdürerek öğrencilerin saha deneyimi kazanmaları noktasındaki kararlılığından taviz vermemiş, süreçte 5 bin 134 öğrenci iş dünyasıyla buluşmuştu.