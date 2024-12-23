SUNUM'un yeni müdürü Prof. Dr. Alpagut Kara oldu

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

SUNUM Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında faaliyetlerini yürüten merkezde, 30 Haziran 2024 tarihinden itibaren vekaleten müdürlük görevini yürüten Prof. Dr. Alpagut Kara, 13 Aralık 2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı ile asaleten bu göreve atandı.

Prof. Dr. Alpagut Kara kimdir?

1988 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Metalürji Mühendisliği Bölümü'nden lisans derecesini alan Prof. Dr. Kara, yüksek lisans eğitimini 1991 yılında İngiltere'deki Leeds Üniversitesi Mühendislik Seramikleri programında, doktora eğitimini ise 1999 yılında Bath Üniversitesi Malzeme Bilim ve Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.

Halen Eskişehir Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Kara'nın, ulusal ve uluslararası dergilerde ve konferanslarda yayınlanmış 100'ün üzerinde makalesi ve çeşitli patentleri bulunmaktadır. Akademik çalışmalarının yanı sıra, 2004 yılından beri ileri teknoloji seramikleri ve kompozitlerinin geliştirilmesi üzerine faaliyet gösteren ve bir teknopark şirketi olan MDA İleri Teknoloji Seramikleri Ltd. Şti.'nin kurucu ortakları arasında yer almaktadır. Ayrıca, Türk Seramik Derneği (TSD) başkan yardımcılığı görevini de sürdürmektedir.