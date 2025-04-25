Süper Film Ambalaj ile SANKO Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

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SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, sanayi ile akademinin ortak projelerde buluşmasının, bilgi transferini hızlandırarak inovasyonu desteklediğini belirtti.

Üniversite-Sanayi iş birliğinin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Dağlı, şunları kaydetti:

“Ülkemizin, bölgemizin ve Gazi Şehrimizin yapay zekadan, endüstriye, sağlık teknolojilerinden eğitimde dijitalleşmeye kadar her alanda üst seviyeye çıkabilmesi için, bilgi üreten ve bu bilgiyi katma değeri yüksek bir ürün haline getiren sektörler arası iş birliğine ihtiyaç duyulmaktadır.

Üniversite-sanayi iş birliğinin temelini ise, üniversitenin bilgi birikimi, yetişmiş insan gücü ve araştırma kapasitesi ile sanayinin tecrübesi ve mali imkânlarını bir araya getirmesi oluşturmaktadır.

SANKO Üniversitesi olarak üniversite-sanayi iş birliklerinin ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin gelişmesi amacıyla Süper Film Ambalaj ile imzaladığımız protokol ile yeni fikirler üretilmesi, bu fikirlerin hayata geçirilmesi veya hayata geçirilmiş fikirlerin geliştirilmesi için yapılan iş birliğini daha da geliştirmeyi hedefliyoruz.”

Süper Film Ambalaj Genel Müdürü Ozan Güven ise anlaşmanın yenilikçi çözümler geliştirmek ve sektöre katma değer sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek Ar-Ge çalışmalarını kapsadığını söyledi.

Yapılacak araştırmanın, gıda ambalajlarının raf ömrünü uzatmaya yönelik yenilikçi çözümler sunmayı hedeflediğini ifade eden Güven, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Protokol ile Süper Film Ambalaj’ın yenilikçi ambalaj çözümleri konusundaki deneyimi, SANKO Üniversitesi’nin akademik bilgi birikimiyle birleştirilerek sektörde öncü projelere imza atılması amaçlanıyor.

İş birliği kapsamında özellikle akıllı ambalaj teknolojileri ve gıda paketleme süreçlerine yönelik yenilikçi uygulamalar üzerine çalışmalar yürütülecektir. Proje sektördeki rekabet gücünü artıracak ve sürdürülebilir ambalaj çözümleri geliştirmeye katkı sağlayacaktır.”

Protokol, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner ile Süper Film Ambalaj Genel Müdürü Ozan Güven tarafından imzalandı.

Protokol imza programına SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Süper Film Ambalaj Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Şahin, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Eyüp İlker Saygılı, Süper Film Ambalaj Kilit Müşteriler ve İş Geliştirme Direktörü Kemal Kalender, Ar-Ge Müdürü Özden Demircioğlu ve SANKO Üniversitesi Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı Bilgisayar Öğretmeni Zeynep Beyazaslan katıldı.

Projenin üniversite tarafındaki yürütücüsü Prof. Dr. Eyüp İlker Saygılı, Süper Film Ambalaj tarafındaki yürütücüsü ise Ar-Ge Müdürü Dr. Özden Demircioğlu olacak.

TEYDEB 1505 programı çerçevesinde yürütülecek bu proje, akademi ve sanayinin güçlerini birleştirdiği başarılı bir örnek olarak dikkat çekiyor. Süper Film Ambalaj ve SANKO Üniversitesi, ortak çalışmalarıyla sektöre yeni nesil çözümler kazandırmayı hedefliyor.