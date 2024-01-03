ŞUTSO, GES Endüstri Bölgesi için girişimlerini sıklaştıracak

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ŞUTSO) 2023 yılı son Müşterek Meslek Komitesi Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim ve Meclis Başkanı Serhat Karadağ’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Oda bünyesinde çalışmalarını yürüten Meslek Komitelerinin sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin görüşülerek değerlendirildiği toplantıda ayrıca sektörler arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler konuşuldu.

Toplantıda yaptığı konuşmada oda olarak yenilenebilir enerji sektörüne büyük önem verdiklerini ve GES’ler için büyük bir potansiyele sahip olan Karacadağ alanında, bir GES İhtisas Endüstri Bölgesi kurulmasına yönelik çalışmalara dikkat çeken ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, “Karacadağ bölgesinde kurulması planlanan ve arazi çalışmaları süren GES Endüstri Bölgesi ilgili çalışmalar Valiliğimizin koordinesinde yürütülüyor. Bizde bu çalışmaları yakından takip ediyoruz. Böyle bir enerji ihtisas bölgesinin ilimize ve girişimcilerimize büyük bir getirisi olacağından eminiz. Bu bölgeyle ilgili ihale sürecinden yer tahsisi sürecine kadar, burada kurulacak enerji üssünden maksimum seviyede ve en az maliyetle faydalanmalarına kadar, girişimcilerimiz için her tür çaba ve desteği sunacağız” dedi.

Finansmana erişim için yeşil dönüşüm stratejisi devrede

Şanlıurfa’da 66 farklı sektörü temsil eden 29 meslek komitesine sahip olduklarını vurgulayan Mehmet Yetim, 2024 yılındaki temel hedeflerinden bir tanesinin de yatırım, üretim, istihdam ve ihracat potansiyelini artırılması olduğunu dile getirdi. Şanlıurfa’daki iş insanlarının çözüm bekleyen en önemli sorunlarından birisinin finansmana erişim olduğunu dile getiren Yetim, “Yerel ve uluslararası düzeyde olmak üzere iş dünyamıza finans anlamında sağlanacak kaynaklar, fon ve destekler konusunda görüşmeler, toplantılar düzenledik, düzenlemeye de devam edeceğiz. Özellikle son süreçte ortaya çıkan yeşil dönüşüm alanındaki küresel ve ulusal teşvik ve destek programlarını yakından takip ediyoruz. Bu programları zaman kaybetmeden üyelerimizle paylaşıyoruz. Bu alanda daha kurumsal ve güçlü yeni eğitim programları düzenleyip üyelerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

KSS’ler büyütülecek GAAM’ın açılışı yapılacak

Kentteki iş altyapısını güçlendirecek vizyon yatırımlarını da yakından takip ettiklerini söyleyen Mehmet Yetim, şöyle devam etti: “2024 yılındaki temel çalışma alanlarımızdan birisi mevcut Küçük Sanayi Sitelerinin (KSS) genişletilip geliştirilmesi olacak. KOBİ’lerimizin eksiklikleri tamamlamak için bu çalışmaların hızlandırılması için çabamızı sürdüreceğiz. Ayrıca Türkiye’de sadece 5 şehirde bulunan Gıda Analiz ve Araştırma Merkezleri’nin 6’ncısının Şanlıurfa’da inşa ediyoruz. İnşa çalışmaların sonuna yaklaştık. Projemiz kapsamında TÜBİTAK tarafından alınan sarf ve kimyasalların %90’nından fazlası tamamlandı. Şu an akredite analizlerin metot, kalite kontrol ve test çalışmaları devam ediyor. Bunlar da tamamlandığında akreditasyon başvurumuzu yapacak ve 2024 yılının Şubat-Mart aylarında merkezimizi açıp üyelerimizin hizmetine sunacağız.”

Meslek komiteleri sorunların çözümünde hayati öneme sahip

ŞUTSO Meclis Başkanı Serhat Karadağ da meslek komitelerinin sektörel sorunların çözümünde hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: “Komitelerin düzenledikleri aylık toplantılarda hem faaliyet alanları ile ilgili istişarede bulunuyor hem var olan sektörel sorunları ve çözüm önerilerini tespit edip oda yönetimine iletiyor. Bu nedenle iş dünyamızın sorunlarının tespiti ve çözümü konusunda Meslek Komiteleri işin mutfağıdır. Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlığı olarak hem bölgemize hem de odamıza katkı sağlama konusunda çalışmalar yaparken, meslek komitelerimizin yönlendirmelerini titizlikle dikkate alıyoruz. Bu alanda komite yönetimlerimizin çalışmalarını daha da sıklaştırması en büyük temennimizdir” dedi.