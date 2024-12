“Talep edilebilecek her türlü betonu üretmeye hazırız”

ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN



Mersin merkezli Nehir Beton, Akdeniz ve Erdemli’deki toplam 26 bin metrekarelik alan üzerine kurulu 3 santralinde saat başı 660 metreküp, Türkiye ve Irak’taki birçok mobil santralleriyle de büyük ölçekli üretim gerçekleştiriyor. G Belgesi ve ISO 9001:20087 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi bulunan, şirket, Mersin-Adana-Gaziantep hızlı tren hattının üstlenicilerinden Rönesans Holding ile Çeşmeli Kızkalesi Otoyolu’nun yüklenici firmalarından Kolin İnşaat başta olmak üzere, bölgedeki nitelikli kamu ve özel sektör yatırımlarına hazır beton tedariki sağlıyor. Sahip oldukları Ar-Ge gücüyle rakiplerinden ayrıldıklarına işaret ederek, uzmanlardan kurulu Ar-Ge ekibinin yüksek mukavemetli beton sınıflarında uygulanacak projeye ve kullanım alanına göre çeşitli reçeteler oluşturduğunu vurgulayan Nehir Beton Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sözdar Arıç, “Beton akışkanlığını, katkı oranını ve agrega boyutunu güncelleyerek her kullanıma uygun üretim için kurumsal bir beton hafızası oluşturuyoruz. Özel beton taleplerinde bu reçeteleri kullanarak isteğe uygun üretimi çok kısa sürede yapıyoruz. Dünyada istenebilecek her türlü betonu üretmeye hazırız. Üretemeyeceğimiz beton çeşidi bulunmuyor. Bu nedenle en büyük önemi Ar-Ge çalışmalarına veriyoruz” diye konuştu.



Kalitesiz hammaddeye geçit yok

‘Sağlam temellere imza atıyoruz’ sloganını benimseyen Nehir Beton’da hammadde kalitesinin de büyük önem taşıdığının altını çizen Sözdar Arıç, “Agrega başta olmak üzere şantiyeye gelen çimento ve kimyasal katkı maddeleri, çeşitli denetimlerle kalite standartlarına uygunluğu belirlendikten sonra üretime dâhil ediliyor. Kalitesiz hammaddeyle üretim yapmamız mümkün değil” ifadesini kullandı.



Sektörde eriştikleri güç ve tecrübeyle bölgedeki yatırımlarda tercih edilen bir marka olduklarını kaydeden Arıç, “Bölgemizin yanı sıra normalleşme sürecine giren Suriye’deki iş potansiyelini de yakından takip ediyoruz. İnşaat sektöründeki iddiasını küresel ölçekte ispatlayan Türkiye, Suriye’nin inşasında önemli görevler üstlenecektir. Suların durulmasıyla birlikte, firma olarak Suriye için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.







Uzman ekibe profesyonel eğitim

Beton üretimi ve uygulamadaki püf noktalarının kurum içi eğitimlerle düzenli olarak personele anlatıldığını söyleyen Arıç, “Betondaki su, çimento ve katkı maddesi miktarı son derece önemli. Hava ve mevsim şartlarının da betona büyük etkisi var. Ar-Ge süreciyle paralel ilerleyen eğitim programlarımızda bu konulara değiniyor, uzman personellerimizin güncel bilgilere sahip olmalarını sağlıyoruz. Öte yandan, sağlıklı yaşamın yükseleceği her alanın temelinde üst düzey mimarlık ve donanım bilgisi olmalı. En değerli sermayenin insan kaynağı olduğu bilinciyle hareket ederek, güvenilirlik ilkesini her şeyin üzerinde tutup sağlam yapıların inşa edilmesini katkı koyuyoruz. Çünkü biz, gelecek nesillere güvenli bir dünya bırakmak istiyoruz” dedi.



Mevcut üretim kapasitesinin yeni projelerdeki olası talepleri karşılamak için yeterli olduğunu dile getiren Sözdar Arıç, daha fazla talep olursa kapasite artışına gidebileceklerini anlattı. 2024 yılı içinde önemli derecede araç gereç yatırımı yaptıklarından bahseden Arıç, Putzmeister, Schwing ve Junjin marka mobil pompaların araç parkuruna katıldığını sözlerine ekledi.