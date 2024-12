Tarsus Ticaret Borsası değer oluşturmaya devam edecek

Takip Et

TARSUS/EKONOMİ



TTB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Teke ile Meclis Başkanı Murat Kaya, yayınladıkları mesajlarla yeni yılı kutladı. Geride kalan 2024 yılında kent ve ülke gelişmesine katkı vermek, daha çok üretip daha çok istihdam sağlamak ve üyelerin talepleriyle sorunlarına çözümler üretmek amacıyla çalıştıklarını vurgulayan Teke, “Yeni yılda da temel hedefimiz bütün enerjimizle yeni projeler üreterek iş dünyamızın her alanda gelişmesini teşvik etmek, üyelerimizin büyümesine destek olmak, ekonomimizin sürdürülebilir bir ivmeyle ilerlemesine katkı sağlamak ve ihracatımızı daha çok artırmaktır. Bunun için yerel ekonomimizin güçlenmesi ve üyelerimizin rekabet avantajlarının artırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Toplumun tüm kesimleriyle el ele vererek, Tarsus’u hak ettiği noktaya taşımak için azimle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



“2025 yılı güçlü ihracat yılı olmalı”

TTB Meclis Başkanı Murat Kaya ise 2025’te tüm güçlerini üretim ve ihracat kabiliyetini geliştirmeye yönlendireceklerini dile getirerek, şunları kaydetti: “2025 yılı ülkemiz için güçlü ihracat yılı olmalı. Bu yüzden özellikle tarım sektörü başta olmak üzere diğer tüm sektörlerin ve hükümetin odaklanması gereken tek konu üretim, istihdam ve ihracat olmalıdır. Ülkemin potansiyeline ve gücüne inanıyorum. Gelecek bizim. 2025 yılına reel sektör olarak, umutlu ve beklentilerimizi kaybetmeden giriyoruz. Biz ülkenin geleceğinden ümitliyiz. Ülke ve bölge olarak hedeflerimiz var. Hedeflerimize ulaşmak istiyorsak, her zaman bir önceki günden daha fazla çalışmak zorundayız. Krizler karşısında her zaman başarılı performans sergileyerek ülke ekonomisine değer katan üyelerimize gereken desteğin sağlanması ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, 2025 yılındaki olası kötü sürprizlere karşı daha dayanıklı olmamızı sağlayacaktır.”