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Tarsus ve Lublin TSO, ‘kardeş’ oldu

Kentler arasındaki ticari hacmin artırılması amacıyla Lublin TSO Başkanı Dariusz Jedlina ile ‘kardeş oda’ protokolü imzalayan Tarsus TSO Başkanı H. Ruhi Koçak, yeni işbirliğinin bölgeye önemli fırsatlar kazandıracağını söyledi.

Haber Merkezi
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Tarsus ve Lublin TSO, ‘kardeş’ oldu
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TARSUS/EKONOMİ

Tarsus, Polonya Lublin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dariusz Jedlina ve beraberindeki heyeti ağırladı. Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (Tarsus TSO), Tarsus Belediyesi ve Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde (TOSB) gerçekleştirilen temaslarda iki kentin ekonomik, kültürel ve ticari potansiyelleri masaya yatırıldı. Tarım, gıda sanayi ve turizm alanlarındaki işbirliği fırsatlarının değerlendirildiği programda Tarsus TSO Başkanı H. Ruhi Koçak ile Dariusz Jedlina arasında ‘kardeş oda’ protokolü imzalanarak, yeni ortaklıkların temelleri atıldı. Uluslararası düzeyde işbirliklerine büyük önem verdiklerini vurgulayan H. Ruhi Koçak, “Lublin ile başlatılan bu kardeşlik protokolünün bölgemize yeni fırsatlar kazandıracağına inanıyoruz. Her iki taraf için de verimli ve sürdürülebilir bir işbirliği olmasını temenni ediyorum” dedi.

Oda üyeleri ve çalışanları arasında bilgi paylaşımı, ortak projeler geliştirme ve ticaret hacmini artırmaya yönelik faaliyetlerin yapılacağı protokolle, ekonomik ilişkilerin daha sağlam temellere oturtulması amaçlanıyor.

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