Tarsuslu ihracatçılar ABD’de rakipleriyle buluştu

TARSUS/EKONOMİ

New York kentindeki fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Teke, Türkiye’nin 2024 yılı için belirlediği 265 milyar dolarlık ihracat hedefine katkı koymak istediklerini söyledi. Bu kapsamdaki pazarlama faaliyetlerini uzak ülkeler stratejisiyle sürdürdüklerini kaydeden Teke, “İlk olarak 1955 yılında kurulan fuarın ana ürün grupları arasında süt ve süt ürünleri, çikolata-şekerleme, dondurulmuş hazır gıda-deniz ürünleri, konserve, organik ürünler, gıda katkı maddeleri, alkollü-alkolsüz içecekler, bitkisel yağlar, bakliyat, kuruyemiş, yaş meyve-sebzeler yer alıyor. Dünya genelindeki birçok ülkeden yaklaşık 3 bin kişinin yer aldığı fuarda 100’den fazla firmayla görüşme sağlayıp rakiplerimizi tanıma fırsatı yakaladık” dedi.

Borsa Başkanı Teke, New York’un büyük marketlerini ve tedarikçi firmaları ziyaret ederek birçok konuda fikir edindiklerini kaydetti.