Tarsus’ta ekonomiye değer katan firmalara ödül

Düzenlenen törende konuşan TTB Meclis Başkanı Murat Kaya, Tarsus ve ülke ekonomisine can veren, üretim, ihracat ve istihdama katkı sağlayan iş insanlarına teşekkür etti. Kent geleceğini şekillendirecek birçok projede borsa üyelerinin imzasının bulunduğuna dikkat çeken Kaya, “Yürüttüğümüz projelerle ihracatçı üye sayımızı 5’e katladık, ihracat rakamlarımızı 10 kat arttırdık. Tarsus’un son 3 yıl ihracat toplamını 360 milyon dolara çıkarmaya başardık. Son 3 yılda, TTB üyelerinin tescil ücreti ile birlikte ödediği vergi tutarı, Tarsus’taki toplam tahakkuk eden vergisinin yüzde 44’ü olarak devlete kazandırıldı. Bizim için kayıtlı ekonomiye katkı sağlayan her bir üyemiz işte bu yüzden birer yıldızdır” dedi.



TTB Başkanı Mustafa Teke ise tarımın dünyanın en stratejik sektörlerinden biri haline geldiğine işaret ederek, “Şuan ülkeler için enerji, uzay teknolojileri, savunma sanayi ve benzer sektörler ne kadar önemliyse, tarım ve gıda kaynakları da aynı öneme hatta fazlasına sahip hale geldi. Bugün teknolojiyi her alanda geliştirebilirsiniz ama tarım ve gıda olmayınca karın doymuyor. Tarımsal üretimin ve ticaretin daha verimli koşullarda yapılması için yatırımlar yaptık, projeler ürettik, üretmeye de devam ediyoruz. Lisanslı depo, soğuk hava depoları, laboratuvar, satış salonu, meteoroloji istasyonları oluşturduk. Üst üste 3 URGE projesi kazanan ilk ilçe borsası olarak bir ilki daha gerçekleştirdik. 2024’te Türkiye’nin en iyi URGE projesi yürütücü ödülünü aldık” ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından ödüller sahiplerini buldu. Törende onore edilen firmalar şöyle sıralandı

Yüksek düzeyde, tescil ücreti ödeyerek kayıtlı ekonomiye sağlanan katkı ödülü:

· Biberciler İç Dış Gıda Maddeleri Pazarlama

· Seçer Tarım Gıda Yağ Sanayi

· Kaya Tarım Ürünleri Gübre-Zirai ve Kimyevi İlaçlar

· Torunlar Gıda Sanayi

· Arıdağ AGRO Paketleme Sanayi

· Burak Şendağ

· Haskara Tarım Ürünleri Zirai İlaç

· Fresh Life Citrus Gıda İthalat İhracat Sanayi

· Ateşler Bakliyat-Ali Ateş

· Ateş Kuruyemiş Gıda Pazarlama Sanayi

Yüksek düzeyde, ihracat işlemi ile dış ticarete sağlanan katkı ödülü:

· Çukurova İrmik

· Hasagro Tarım

· Agrohoby Tarım

· Kol Tarım

· Onur ve Mert Tarım