Tarsus’un gündemi havalimanı ve kuraklık 

TARSUS/EKONOMİ



Tarsus Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu haftalık olağan toplantısında, Çukurova Uluslararası Havalimanı ve son yıllarda artan kuraklık sorunu başta olmak üzere birçok önemli konu görüşüldü. Tarsus’un lojistik imkânlarıyla bölgenin parlayan yıldızı haline geldiğini belirten TTB Başkanı Mustafa Teke, “Yıllık 9 milyon yolcu kapasitesi bulunan Çukurova Uluslararası Havalimanı, ülkemizin Ortadoğu’ya ve dünyaya açılan en önemli kapılarından biri olarak hizmet veriyor. Havalimanımız, otoban yolları, karayolu, yakında tamamlanacak hızlı tren bağlantıları, tarımsal üretim, ticaret ve turizm potansiyelimizle, yurt içi ve uluslararası uçuşlar için HUB olarak konumlanabilecek güçlü bir merkez durumundadır” dedi.



Yağışlar azalıyor, planlamaya olan ihtiyaç artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son 5 ay verilerini değerlendiren TTB Başkan Yardımcısı Kemal Süheyl Batmaz ise yağışların azaldığına dikkat çekerek, sıcaklığın artmasıyla kuraklık riskinin yükseldiğini vurguladı. Batmaz, “Bölgenin su yılı yağışı 282.2 mm, normali 443.8 mm ve 2024 su yılı dönem yağışı 401.9 mm idi. Yağışlarda normaline göre yüzde 36, 2024 su yılı dönem yağışına göre yüzde 30 azalma gerçekleşti. Uzmanlar olası kuraklığa karşı acil önlemler alınması gerektiğini belirtiyor. Üyelerimiz de suya erişim konusundaki sorunları giderek daha fazla dile getiriyor. Suya uygun tarım yapılmasının önemi öne çıkarılmalı. Tropikal ve subtropikal bitki üretiminde, su tüketimi yüksek ve düşük ürünler arasında bir denge kurulmalı. Bölgemiz hızla kurak bir kent haline gelirken, uzun vadeli yatırımlar gerektiren su tüketimi yüksek ürünleri stratejik bir bakış açısıyla değerlendirmeliyiz. Suya göre üretim planlaması, bölge tarımı için kritik bir konu. Doğru bir planlamayla su kaynaklarını koruyup üreticinin ekonomik sürdürülebilirliğini sağlayabiliriz” diye konuştu.



Öte yandan, Türk Kadınlar Birliği Tarsus Şube Başkanlığı’nca 6 Şubat deprem felaketinde hayatını kaybeden Yunus Emre Karadaş adına Tarsus Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda yaptırılan kütüphane, TTB yönetiminin katıldığı törenle açıldı.