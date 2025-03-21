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TDBB Başkanı Altay, Nevruz Bayramını kutladı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türk dünyasında baharın müjdecisi olan 21 Mart Nevruz Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Haber Merkezi
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TDBB Başkanı Altay, Nevruz Bayramını kutladı
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MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Nevruz Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik, beraberlik ve barış vurgusu yaptı.

Başkan Altay mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Binlerce yıldır kültürümüzün önemli bir parçası olan, Orta Asya’dan Balkanlara kadar tüm coğrafyayı coşkuyla saran Nevruz; kardeşliğin, dayanışmanın, sevgi ve barışın sembolüdür.

Yeni bir başlangıcın, yenilenen umutların ve uyanışın habercisi olan bu güzel gün, aynı zamanda toprağın yeniden hayat bulduğu, doğanın canlandığı ve bereketin arttığı bir dönemi ifade eder.

Gönüllerimizde sevgi tohumlarının filizlendiği, birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, huzur ve kardeşliğimizin pekiştiği bir Nevruz diliyor; bu özel günün ülkemize, şehrimize, Türk dünyasındaki soydaşlarımıza ve tüm gönül coğrafyamıza sağlık, huzur, bereket ve barış getirmesini diliyorum. Nevruz Bayramı’mız kutlu olsun!”

 

 

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