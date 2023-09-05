TEI, ilk milli turbofan motorunun fan iç mahfaza sistemi teslim aldı

ESKİŞEHİR

TEI, prototip imalat çalışmalarını sürdürdüğü TEI-TF6000 Turbofan Motoru için önemli bir adım attı. Sabancı Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri ve Uygulama Merkezi (SU IMC), Kordsa yarı mamulü kullanılan fan iç mahfaza parçası (Fan Kanalı İç Kasası) üretti ve TEI'ye teslim etti.

İstanbul’da düzenlenen teslim töreninde konuşan TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, üretilen parçanın Türkiye'de bir ilk olduğuna işaret ederek, üretimde kullanılan kompozit malzeme, epoksi gibi ana girdilerin yerli olarak üretildiğini vurguladı. Akşit, "TEI olarak projelerimizi yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. İhtiyacımız olan bazı parçalar üniversite-sanayi işbirliğinde tedarik edebiliyoruz. Sonraki ortak çalışmalarımızdan biri de profil motorlarında kullanılan ön yatak çerçeveleri kanatçıklarının (Ön Taşıyıcı Yapı Bıçağı) kompozit destekleyici üretimi olabilir. Projeyi bir yıldan daha kısa bir sürede başarıyla tamamlayaran ekiplere teşekkür ediyorum" dedi.

Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yıldız ise "Sabancı Üniversitesi olarak üniversite-sanayi işbirliklerini çok önemsiyoruz. Özellikle sanayi alanında öncü bir iş modeli olan Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’mizde birçok firma ile önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Eklemeli imalat konusunda ise TEI ile uzun süredir çalışıyoruz. Bu kapsamda son olarak kompozit malzemelerin havacılık sanayinde de kullanılmasını sağlayan bir projeyi daha hayata geçirdik. Bu çalışma ile Türkiye’nin dünyada havacılık sektöründe söz sahibi olmasına katkı sağladığımız için gururluyuz. Bu projenin yanı sıra TEI ile iş birliklerimizi sürdürmeyi planlıyoruz" dedi.

Türkiye'nin havacılık sektöründe önemli bir dönüm noktası niteliğinde olan TEI-TF6000 Turbofan Motoru, insanlı-insansız savaş uçakları, iş jeti, bölgesel yolcu uçakları, 10 ton kalkış ağırlığında sivil-askeri helikopterler, hücumbot ve enerji santralleri gibi farklı platformlarda kullanılabilecek.