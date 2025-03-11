TEKA’ya ACE Awards’dan üst üste 4. ödül

İZMİR / EKONOMİ

TEKA, Şikayetvar platformu tarafından bu yıl 10.su düzenlenen ve müşteri memnuniyeti konusunda fark yaratan markaların ödüllendirildiği A.C.E. Awards’ta (Achievement in Customer Excellence), ankastre kategorisinde Gold ödülün sahibi oldu. Bu ödülle birlikte TEKA, ACE Awards’da son dört yıldır aralıksız ödüle layık görülmüş oldu. TEKA Euroasia CEO’su Aydın Kuzaltı, “Müşteri deneyiminde fark yaratmak ve satış sonrasındaki hizmetlerimizi geliştirerek memnuniyeti artırmak için sürekli çalışıyoruz. Bu alandaki hedefimizi ‘alışılmadık ilgi’ olarak tanımladık” dedi.

Bu doğrultuda yetkili servislerini işin içine katarak hayata geçirdikleri çalışmalar ve bunu destekleyen yazılımlarda yapılan iyileştirmelerle yenilikçi çözümler geliştirdiklerini dile getiren Kuzaltı, “Bu çalışmaların karşılığını da son yıllarda fazlasıyla görüyoruz. ACE Awards’dan aldığımız üst üste bu 4. ödül ve müşteri deneyimi endeksindeki 3 yıldır aralıksız süren liderliğimiz bunun en net göstergesi. 100 yılı aşan bir geçmişe sahip şirketimizin Türkiye’deki faaliyetleri de 30 yılı geride bıraktı. Önümüzdeki yıllarda da hem ürünlerimizin kalitesi hem de müşteri deneyimi alanında kullanıcılarımızın hayatına tat katmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

A.C.E. Awards ödül sürecinde sıralamalar, gerçek tüketicilerle yapılan 1.5 milyonu aşkın anket sonucunda ortaya çıkan Müşteri Deneyimi Endeksi skoru üzerinden hesaplanarak markaların memnuniyet, sadakat ve şikayet oranlarına göre belirleniyor.