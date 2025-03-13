Teknolojiyi yakalayamayan şirketler 10 yıl içerisinde yok olacak

Eray ŞEN/ADANA

Adana Sanayi Odası (ADASO) ve Girişimcilik Ekosistem Derneği (GED) işbirliğiyle düzenlenen ‘Şirketler İçin Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Avantajları’ konulu toplantı, girişimcilik dünyasından uzmanlar ile iş dünyasını buluşturdu. ADASO’da yapılan toplantıya; Boğaziçi Ventures Yönetici Ortağı ve CEO’su Barış Özistek, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Danışmanı Cüneyt Selçuk ve Ernst&Young Türkiye Vergi Bölümü Direktörü Ahmet Tunalı konuşmacı olarak katıldı.

Açılış konuşmalarını ADASO Başkanı Zeki Kıvanç ve GED Başkanı Esra Özden’in yaptığı toplantıda söz alan Boğaziçi Ventures CEO’su Barış Özistek, “Türkiye’nin Teknoloji Girişim Ekosistemi, Global Teknoloji Yatırımları ve Yapay Zeka” konulu bir sunum yaptı. Türkiye’de ve dünyada girişimcilik ekosisteminin son yılardaki gelişim sürecini anlatan Özistek, “Türkiye girişim ekosisteminin yatırım tarafından çok gelişti, fon sayısı ile sürekli, disiplinli ve bilinçli yatırım yapan melek yatırımcı sayısı arttı. Daha da önemlisi yabancı yatırımcılar da Türkiye’yi odaklarına aldılar” dedi.

Teknoloji şirketlerinin dünyayı domine etmeye devam edeceklerini belirten Özistek, “Önümüzdeki 10 sene içerisinde teknolojiyi üretmeyen, üretim süreçlerinin içerisine teknolojiyi üst düzeyde, sofistike bir şekilde koymamış bir şirketin hayatta kalması mümkün değil. Hayatta kalıyorsa da çok küçük karlarla, teknoloji şirketlerinin alt tedarikçileri olarak devam ediyor olacaklar. O yüzden teknoloji şirketleri müthiş değerlemelere ulaşıyorlar ve ilgi çekiyorlar. Çünkü hızlı, güçlü büyüme potansiyeline sahipler. İnsan nüfusu büyüdükçe bundan en çok payı teknoloji topluyor olacak” dedi.

“Yapay zeka ile birlikte yeni bir ‘kırılım çağı’ yaşanıyor”

Yapay zeka ile birlikte dünyada yeni bir ‘kırılım çağı’ yaşandığını söyleyen Özistek, “Akıllı telefonlar ile 2012-2013 yıllarında bütün dünyada yaşanan kırılım çağının bir diğerini yaşıyoruz. Bunu sanayi devriminde de yaşamıştık. Teknolojinin hızlanması ile birlikte kırılım çağları birbirine yaklaşmaya başladı. Şu an yapay zekanın hayatımıza girmesi ile çok önemli bir kırılım çağına denk geldik. Etkilerini birkaç yıl içerisinde çok daha fazla hissedeceğiz. Bir-iki yıl içinde yapay zeka, insan seviyesine ulaşacak” diye konuştu.

Kıvanç: GSYF şirketler ve girişimcilere büyük fırsat sunuyor

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç toplantıda yaptığı konuşmada; yapay zekâ, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve yenilikçi iş modellerinin iş dünyasının vazgeçilmez gerçekleri haline geldiğine dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı: “Ancak bu değişim dalgasında ayakta kalmak ve öne geçmek için sermayeye erişim, doğru yatırımlar ve güçlü iş birlikleri her zamankinden daha kritik bir önem taşıyor. İşte tam bu noktada, Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (GSYF), hem şirketler hem girişimciler için büyük fırsat sunuyor. Bu fonlar, yalnızca finansal bir kaynak değil, aynı zamanda bilgi, deneyim ve ağ oluşturma fırsatları sunuyor.”

Özden: ‘Kıt para’ dönemlerinde, yeniliğe yatırım iklimi bozuluyor

GED Başkanı Esra Özden de yenilenebilir enerji, robotik saha, yapay zekâ, yazılım, insansız hava ve yer araçları, genetik, astroit madenciliği, biyometrik sensör, medikal, ilaç gibi alanların büyüyen pazarlar olmaya devam edeceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Peki, bu alanlarda kimler inovasyon yapacak, kimler iş geliştirecek? Tabi ki Startuplar. Startuplar bu ekonomi ikliminde rahatlar mı? Değiller. Zira, enflasyonist, yani bugün gibi ‘kıt para’ dönemlerinde fikre, yeniliğe yatırım iklimi bozuluyor. Yüksek enflasyon ve yüksek faiz ortamında yatırımcı çabuk sonuç alamadığı için startuplara yatırım erteleniyor, unutuluyor, göz ardı ediliyor. Dolayısıyla bu sarmal, ekonomileri katma değerden uzaklaştırıyor, geleneksel sektörlerle de ancak sıkıntı sürdürülebilir hale geliyor. Bu sarmaldan çıkılabilmesi için, güzel adımlar da atılıyor. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu yani GSYF, bu güzel gelişmelerden biri. GSYF ile büyüme potansiyeli yüksek erken aşama veya gelişmekte olan şirketlere yatırım yaparken diğer taraftan girişimcilerin büyümesine katkı sağlanabiliyor. Yanı sıra yüksek gelir elde edilebiliyor, yatırımlar için vergisel avantajlar da yakalanabiliyor.”