Tepebaşı Belediyesi çocuklara çevre bilincini aşılıyor

Tepebaşı Belediyesi, çocuklara çevre bilincini aşılamak üzere gerçekleştirdiği çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi ve Eko Okullar iş birliği ile düzenlenen Çevre Çocuk Şenliği’nde Tepebaşı Belediyesi Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda atölyeler, spor aktiviteleri, oyunlar ve müzik dinletilerinden oluşan etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikte bir konuşma yapan Eko-Okullar İl Koordinatörü Nadir Erdem, “Ülkemizde ve dünyada çevre adına olan olumsuzlukları hepimiz biliyoruz. Yapılan doğa katliamlarına her gün şahit oluyoruz. Eskişehir’de böylesine çevre sevdalılarıyla ve uzun yıllardan bu yana çevre adına önemli çalışmalar yapan Tepebaşı Belediyesi ile böylesine güzel şenlik düzenlemenin gururunu yaşıyoruz. Eskişehir’de şu anda aktif olan 40 okulumuz bulunuyor. Bu okulların 18’i bu sene Uluslararası Yeşil Bayrak Ödülü alarak okullarında Eko-Okul etiketi olan bayrağa layık görüldüler” dedi.

Herkes üzerine düşen görevi yapmalı

Konuşmasında iklimsel değişikliklerin dünyayı tehdit ettiğine dikkat çeken Ahmet Ataç, “Çocuklarımıza yarınki dünyanın ne olacağı konusunda bir şey söyleyemiyoruz. Ama onlara iyi bir dünya bırakabilmek için çabalıyoruz. Eğer bugünden önlemleri almazsak dünyanın geleceği hiç hoş değil. O açıdan bu konuda siz çocuklarımıza ve biz büyüklere çok büyük görevler düşüyor. Çevre kirlilikleriyle beraber iklimsel değişiklikler dünyamızı tehdit ediyor. Büyükler ve küçükler, herkes üstüne düşen görevi yapmalı” diye konuştu.