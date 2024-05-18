Tiflis’teki sağlık kuruluşları iş birliğine hazır

NBE Trabzon

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından yürütülen ve Ticaret Bakanlığının HİSER projeleri çerçevesinde desteklediği Trabzon Sağlık Turizmi Projesi kapsamında Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunan Trabzon sağlık sektörü temsilcileri, hastane, sağlık kuruluşu ve üniversitelerde incelemelerde bulundu, eğitim ve sağlık hizmetlerindeki iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, TTSO Meclis Katip Üyesi ve Trabzon Sağlık Turizmi Proje Yetkilisi Mehmet Üçüncüoğlu ile projenin katılımcısı olan Trabzon’daki sağlık sektörü temsilcileri Pirveli Clinic ziyaretinde Genel Müdür Andria Urushadze ile görüştü. Urushadze, Trabzon’dan partner bir hastane ile çalışmak istediklerini vurgulayarak, “Burada yapılamayan ameliyatları Trabzon’daki hastanelerde yapmayı, doktorların karşılıklı olarak hastanelerde çalışmasıyla da bilgi aktarımını istiyoruz. Bu hafta Gürcistan Başbakanı Ankara’yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Bu görüşmeler ve iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin sağlık sektöründe de olumlu sonuçlar vereceğine inanıyorum. Gürcistan'da bazı ameliyatlar yapılamıyor veya Türkiye’de bazı ameliyatlar daha kaliteli yapılıyor. Bu nedenle iş birliğine istekliyiz” dedi. Urushadze, ayrıca uygun olmayan aracı şirketlerin hastaları yanlış yönlendirdiğine dikkat çekerek, “Amacımız ve talebimiz buradaki hastaların direkt Türkiye’deki sağlık kuruluşlarıyla irtibata geçmesidir” ifadesini kullandı.

Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, “Tiflis’te çeşitli temaslarda bulunduk ayrıca ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdik. Sağlık sistemini öğrenebilmek, eksik yönlerinin tamamlanmasında destek olmak istiyoruz. Her türlü iş birliğine hazırız” dedi. TTSO Meclis Katip Üyesi ve Trabzon Sağlık Turizmi Proje Yetkilisi Mehmet Üçüncüoğlu da projeyle ilgili bilgi verdi ve hedeflerini anlattı. Heyet ayrıca Aleksandre Aladashvili Kliniğini de ziyaret etti.

ÜNİVERSİTE ZİYARET EDİLDİ

Trabzon heyeti ayrıca Grigol Robakidze Üniversitesi’ni (GRUNI) ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Mamuka Tavkhelidze ile görüştü. Görüşmede sağlık sektöründe bilgi aktarımının önemine vurgu yapıldı ve tıp eğitimi konusunda iş birliği yapılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Rektör Tavkhelidze, tıp öğrencileri ve doktorların eğitimi konusunda işbirliği yapmaktan memnuniyet duyacaklarını vurguladı.