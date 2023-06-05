“TOBB iş dünyasının sesi olmaya devam edecek”

MERSİN (EKONOMİ)

Yeni dönemin Türkiye’ye ve iş dünyasına hayırlı olması temennisinde bulunan MDTO Başkanı Cihat Lokmanoğlu, TOBB’un hükümet, diğer paydaşlar ve iş dünyası arasında köprü görevi üstlendiğini belirtti. TOBB’un farklı sektörlerin gelişimi için politika önerileri sunma, küresel pazarlarda rekabet imkanlarını artırma, işletmeler arasında iş birliği ve koordinasyonu teşvik etme hedefleri ile çalışmalarına devam edeceğini vurgulayan Lokmanoğlu, “Ülkemiz iş dünyasının çatı örgütü olan TOBB; özel sektörün ihtiyaç ve görüşlerini iletmek için en etkili platformlardan biridir. Oluşturulmuş kurullar, komisyonlar ve konseyler ile iş dünyasının sesi olmaya ve ülkemiz dış ticaretinin artmasına katkı vermeye devam edecektir” dedi.

Kendisine gösterilen teveccühe teşekkür eden Lokmanoğlu, gerek Türk özel sektörünün gerekse Mersin iş dünyasının beklenti ve taleplerini karşılamak üzere gayret göstermeye devam edeceğini dile getirdi.