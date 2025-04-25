Tomsuklu OSB üretime hazırlanıyor

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş, Türkiye’nin üretim üssü olma yolunda dev bir adım daha atıyor. Tomsuklu’da kurulan Tomsuklu Organize Sanayi Bölgesi (OSB), altyapı çalışmalarının yüzde 95’inin tamamlanmasıyla birlikte ilk fabrikaların inşasına başladı. Projenin yılsonuna kadar tamamlanması hedeflenirken, bölge sanayi ve istihdama büyük katkı sağlayacak.

Tomsuklu OSB Başkanı Mustafa Narlı, uzun süredir üzerinde çalışılan projenin tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek, “Şu an itibarıyla altyapımız yüzde 99 oranında tamamlandı. İdare binamızın inşaatına başladık. Yılsonuna kadar bu işi tamamlamak istiyoruz” dedi.

İlk kazma vuruldu, yatırımlar başladı

Bölgede ilk inşaat ruhsatı geçtiğimiz aylarda düzenlenen törenle verildi. İş insanı Bülent Atay’ın parselinde başlayan kazı çalışmalarıyla birlikte OSB’de fiili üretim sürecinin temelleri de atılmış oldu. Mustafa Narlı, “İlk parselde kazıların başlaması bizleri heyecanlandırdı. Beş parsel sahibi daha yer teslimi için başvurdu. Hızla tahsisleri tamamlayarak, bölgeyi ayağa kaldırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Mustafa Narlı, projenin sadece büyük sanayiye değil, aynı zamanda küçük ölçekli üreticilere de alan açacak şekilde tasarlandığını vurguladı. Narlı, “Büyük sanayi kadar küçük sanayinin de bu bölgedeki varlığı bizim için çok önemli. Küçük sanayi, büyük sanayinin tedarik zinciri demek. Bu iki yapıyı entegre edebilirsek, şehrimizi çok daha hızlı kalkındırabiliriz” dedi. Yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlaması hedeflenen Tomsuklu OSB, sadece Kahramanmaraş’a değil, çevre illere de ekonomik anlamda ciddi katkılar sunmaya hazırlanıyor. Narlı, “Bu bölgenin sanayi ve ticaret hayatına sağlayacağı katkı çok büyük olacak. Yapılacak her yatırım, şehir ekonomisini güçlendirecek” diye konuştu.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası(KMTSO) Merhum Başkan Mehmet Balduk döneminde temelleri atılan projenin bugünlere gelmesinde büyük emekler harcandığını söyleyen Narlı, “Zorlu bir süreçti. Belki de en çetini bize kaldı ama elimizden geleni yapıyoruz. Destekleyenlere teşekkür ederiz” diye konuştu.