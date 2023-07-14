TOSAB’da ilk fabrikanın temeli 18 yıl sonra atıldı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’da yerleşim alanları içerisinde bulunan ve çevre kirliliğine yol açan tekstil boyahanelerini bir araya toplamak ve rehabilite etmek amacıyla kurulan Tekstil Boyahaneleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (TOSAB) ilk fabrikanın temeli atıldı. 2002 yılında ÇED Raporu aldıktan sonra 2005 yılında müteşebbis heyetinin kurulmasıyla tüzel kişilik kazanan TOSAB’da altyapı çalışmaları da 2015 yılında tamamlanmıştı. Kuruluşundan 18 yıl sonra ise bölgedeki ilk fabrikanın inşaatına da geçtiğimiz günlerde Sentaş Tekstil başladı. İlk fabrikanın temel atma töreninde konuşan TOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Türkün, “Bölgemiz aşağı yukarı 33 milyon dolarlık bir yatırım yapıldı. Bu 33 milyon doları Bursa'daki 70 ortağımız dişlerinden, tırnaklarından, işlerinden artırarak buraya getirdiler. Dolayısıyla ne bir devlet kredimiz, ne de bir banka kredimiz var. Tabii şekil böyle olunca da piyasa şartlarına göre yatırımcıları maddi olarak üzmemek adına biraz vadelerini de uzattık” dedi.

“Diğer fabrikalar da yakında yükselecek”

70 ortaktan ilkinin fabrika inşaatına başladığını belirten Türkün, “Bu bizim için çok önemli. Ankara'ya da gittiğimiz zaman bakan da “baca tütse burada arkası gelir bu işin” diyordu. Bu fabrikanın hemen akabinde başka fabrikaların da inşaatı başlayacak. Özdilek tesislerini buraya taşımak için faaliyette bulunuyor. O da yakın zamanda inşallah temelini atacaktır” dedi. Çevre konusunda çok hassas davrandıklarını belirten Türkün, “Kamuoyunda ilgili çok negatif bir algı var. Bu işin amacı ovadaki firmaları bu çatı altında toplayarak hepsini bir bölgede toplamaktı. Şu andaki ortaklarımızdan bir kısmı ovada faaliyet gösteren firmalar. Bunlar da buraya gelerek faaliyetlerini sürdürecekler. Ovamız da biraz daha fazla nefes alır olacak. Bölgemizin sınırlarını genişletmek adına da bir talebimiz vardı. Kuzeyimizdeki bir bölge tekrardan genişleme alanı olarak öngörülüyor” diye konuştu.

“Boyahane olmazsa ihracat da yapamayız”

Tekstil sektöründe bazı ürünlerin ithalatla karşılanabileceğini ancak boyanmış kumaş konusunda böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirten Türkün, “Kısa metrede boyanmış, basılmış kumaşların hızlı moda dediğimiz alanda müşteriye ulaştırılması için süreç çok kısa. Dolayısıyla bunların ikamesi, ithalat ile mümkün değil. Tekstilin en son halkası olan boya ve baskı operasyonu olmadığı takdirde Türkiye'nin ihracatı da söz konusu olamaz. Kamuoyunda da bunların bir şekilde bilinmesi lazım ki bu negatif algı kırılsın. Bölgemize yapmış olduğumuz arıtma tesisi de dünyada olabilecek en yüksek teknolojide arıtma tesisidir. Burada arıtacağımız suyu Nilüfer Deresi'ne boşaltacağız. Tabii suyun kıymetli olduğu bugünlerde akabindeki projemiz ise attığımız suyu da tekrar kazanarak çevredeki su kaynaklarını en az tüketen bölge olarak faaliyet göstermek istiyoruz” dedi.

Sentaş Tekstil’in TOSAB Fabrikasının temel atma töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Arif Bayrak da şehrin içinde kalan boyahanelerin taşınmasına ayrı bir önem verdiklerini belirtti. Öte yandan temeli atılan fabrikanın 2025 yılında hizmete başlayacağı belirtildi.