TOSBİ Müteşebbis Heyeti Başkanı Metin Akdaş: “Teknolojiye sahip katma değerli üretimi öncelemeliyiz”

İZMİR / EKONOMİ

Tire Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ), GrowX Yönetim Doktoru Kurucusu ve CEO’su Dr. Savaş Tavşancı’nın konuşmacı olarak katıldığı “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Sürdürülebilir Büyüme” başlıklı panele ev sahipliği yaptı. Panelin moderatörlüğünü yapan

TOSBİ Müteşebbis Heyeti Başkanı Metin Akdaş, küresel gelişmeler karşısında Türkiye’nin kaybedecek vakti olmadığını belirterek “Dünya, Ar-Ge, inovasyon, dijitalleşme, yapay zekaya sahip katma değerli ürünlerin üretimini öncelerken, biz de aynı doğrultuda zaman kaybetmeden çalışmalara başlamalıyız” dedi.

Türkiye’de şirketlerin yüzde 95’inin aile şirketi olduğunu vurgulayan Akdaş, “Bu şirketlerin yalnızca yüzde 30’u, ikinci kuşağa ve yüzde 12’si üçüncü kuşağa ulaşabiliyor. Aynı zamanda bu işletmelerin neredeyse tamamı KOBİ statüsünde olup KOBİ’ler ihracatın yüzde 35 ini, istihdamın yüzde 70’ini sağlıyor. Ancak, bu şirketlerin profesyonelleşme eksikliği, kuşak çatışmaları, miras kavgaları ve en önemlisi kurumsallaşma eksikliği gibi yapısal sorunları var. Ama çözümsüz değil. Öncelikle bir aile anayasası oluşturulmalı, yetki ve rol dağılımları iyi yapılmalı. Kuşaklar arasındaki diyalog önemsenerek, profesyonel yöneticiler ile çalışılarak eğitim ve danışmanlıklarla bu zorluklar aşılabilir. Unutmayalım aile şirketleri bizim kültürel mirasımızdır. Biz gelecek nesillere sadece para değil sağlam temeller üzerine inşa edilmiş değerler bırakmak zorundayız” diye konuştu.

“Genç işsizlik yüzde 25’lere ulaştı”

Pandemi sonrası başlayan yüksek enflasyondan dolayı gelir dağılımındaki bozulmayı işaret eden Akdaş, iç talep yetersizliği ve küresel pazarlardaki daralmadan dolayı firmaların bilançolarının giderek zayıfladığını belirtti. Birçok işletmenin zarar açıklamak zorunda kaldığına, üretim gücünün kırılganlaştığına ve sanayicinin sürdürülebilirlik konusunda zorlandığına dikkat çekti. Akdaş, “Bugün eğitimli genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 25 seviyesine ulaşmış durumda. Bu tabloyu sadece istatistik olarak görmek hata olur; bu, ülkemizin geleceğini tehdit eden yapısal bir sorundur” dedi.