Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten Tonya'ya geçmiş olsun ziyareti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, makam odasında saldırıya uğrayan Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Genç’in davetiyle ilçe belediye başkanlarının yer aldığı ziyarette konuşan Başkan Genç, “Tonya Belediye Başkanımız Osman Beşel’e seçimden sonraki ilk ziyaretimiz. Öncelikle bir kez daha Tonya halkımızın iradesiyle yeniden vazifeye gelen değerli belediye başkanı arkadaşım Osman Beşel’e hayırlı olsun dileklerimizi iletmek istiyorum. Bu ziyaretimizin ana bir konusu var. Bütün değerli ilçe belediye başkanlarımızla birlikte, geçtiğimiz günlerde Tonya Belediye'mizde meydana gelen bir hadiseyi kınamak üzere buradayız. Tonya halkının iradesine bir saygının gereği olarak, yerel yönetimler olarak bu tür menfur hadiselerin bir platform dahilinde kınamanın, halkımızın iradesiyle mütenasip olduğu düşüncesiyle değerli ilçe belediye başkanı arkadaşlarımı davet ettim” dedi.

KİŞİSEL BİR HADİSE DEĞİLDİR

Yaşanan olayı şiddetle kınadıklarını belirten Başkan Genç, “Üzüntülerimizi bireysel olarak ifade etmekten ziyade hep beraber, halkımızın bize verdiği iradenin sorumluluğu olarak da bu kınamayı Tonya Belediye’mizde yineliyoruz. Değerli başkanımıza da bu vesileyle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu olay Tonya Belediye Başkanımız Osman Beşel’e olan kişisel bir hadise değildir. Bunu bir kez daha burada vurgulayalım. Görevi gereği bir hadisedir. O görev Tonya Belediye Başkanı'na Tonyalılar tarafından tevdi edilmiştir. Tonyalı hemşerilerimiz sağ olsunlar hem bize yüksek bir oranla destek verdiler hem de Tonya'da başarılı bir dönem geçiren değerli belediye başkanı arkadaşımız Osman Beşel Bey'e bir kez daha vazife tevdi ettiler. Görevi gereği halkımızın iradesini temsil ederken bu tür hadiselerle karşılaşabiliriz. Ancak belediye başkanları görevinden dolayı halkı tarafından ancak seçim zamanı sorgulanabilir” ifadelerini kullandı.

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Başkan Genç, yaşanan bu saldırıyı kesinlikle kabul etmediklerini söyleyerek, “Biz belediye başkanıyız. Halkımız tarafından vazifelendirdik. Bu tür müessir olaylar bizi yıldırmasın. Karşılaşabiliriz ama bunları bu platformlarla beraber, halkımızın da iradesi gereği her zaman teslim ederiz. Tonya’mız başta olmak üzere aldığımız iradeyi en iyi şekilde neticelendirmek adına hizmet yolculuğumuza devam edeceğiz. Ben bir kez daha değerli başkanıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tonya’mızın güzel insanlarına mal etmeden bireysel manada yapılan eylemin adli sonuçlarıyla da idari sonuçlarıyla da takipçisi olacağız. Bu davetime icabet eden bütün ilçe belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bir kez daha bu müessir eylemi kınadığımızı net bir şekilde ifade ediyorum” şeklinde konuştu.

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, "Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Ben bu hadiseyi şahsıma karşı değil hepimizin icra ettiği halkın iradesinden kaynaklanan kamu görevine yapılmış olarak görüyorum. Belediyemizde bir sebeple belediye personelimizin bir davranışı vuku buldu. Tonya'mız üzerinden tüm ülkemizi derinden etkilemiştir. Olayları hiçbir şekilde bireysel, şahsi olarak değerlendirmiyorum. Bunlar görevimizde, görevlerimizde, kamu hizmetiyle ilgili olaylardır. Tonya halkının da bu süreçte gösterdiği ilgiye ve olaya karşı gösterdiği tepkiye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

BAŞKANLAR DAVETE İCABET ETTİ

Başkan Genç’in davetine icabet eden ilçe belediye başkanları da Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel'e geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Başkanımızın böyle bir saldırıya uğraması bizi derinden üzmüştür. Başkanımıza ve ilçemiz halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Başkanımızın her zaman yanındayız.” Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, “Bu olay başkanımın şahsında Tonya halkına yapılmış saldırıdır. Sabır ve sulh olmasında fayda vardır diyorum.” Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, “Hukuka uygun saygı sevgi çerçevesinde anlatışla bu tür olayların sadece Tonya Belediye başkanı değil hiçbir belediye başkanına karşı yapılmamasını temenni ediyorum.” Dernekpazarı Belediye Başkanı Mehmet Aşık, “Geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum.” Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu, “Tekrarının yaşanmaması dileğiyle geçmiş olsun diyorum.” Vakfıkebir Belediye Başkanı Fuat Koçal, “Çok geçmiş olsun diyorum. Huzurlu kentler oluşturmak hepimizin görevi. El ele vererek görevlerimizi yapmak gerekiyor. Tonya'ya geçmiş olsun diliyorum" ifadelerini kullandılar.

ŞİDDETLE KINADILAR

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, “Görevimizi en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğiz. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, “Şahsım ve Çaykara adına kınıyorum. Bir daha olmaması lazım. Barışçıl yaşamak adına geçmiş olsun diliyorum.” Çarşıbaşı Belediye Başkanı Ahmet Keleş, “Çarşıbaşı halkı ve şahsım adına menfur saldırıyı kınıyorum.” Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk, “Bu işin doğasında var diyoruz, elbet var. İnsanımızın sabırlı olması gerekiyor. Hep beraber başarmamız gerekiyor. Başkanıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, “Belediye başkanımıza yapılan saldırıyı kınıyor, bir daha gerçekleşmemesi temennisiyle geçmiş olsun diyorum.” Beşikdüzü Belediye Başkanı Cahit Erdem, “Kamu görevi yapmaya çalışan arkadaşımızın olumsuz şiddete maruz kalması bizleri üzmüştür. Kişisel olay değildir. Tonya halkına mal etmek doğru değildir.” Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın, “Hemşehrilerim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, “Geçmiş olsun dileklerimiz iletiyorum. Saldırıyı yapanları kınıyorum.” dedi.