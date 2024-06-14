Trabzon’un yatak sayısı Azerbaycan’dan fazla ancak kaydı yok

HAKAN ÖZBEK/TRABZON

Trabzon’da kayıt dışı turizm yatırımları bölge turizmini olumsuz etkiliyor. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, bölgedeki kayıt dışı işletmelerle ilgili sorunların çözülmesinin hem turist kalitesi, hem güvenlik, hem de devletin vergi kaybının önüne geçilmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Trabzon’un turizm gelirlerinin 1 milyar dolar civarında olduğunu söyleyen Erkut Çelebi, bölgede kayıt dışı işletmelerin fazla olmasının önemli bir sorun olduğunu ifade etti. Devletin kayıt dışılık nedeniyle önemli bir gelirden mahrum kaldığını söyleyen Çelebi, konunun üzerine gidilmesi gerektiğini belirtti. Çelebi, bir hafta içinde Trabzon’a gelen 8 bin turistten sadece bininin resmi otellerde kaldıklarını ve 7 bin turistin ise kayıt dışı işletmelerde konakladığının altını çizdi.

“Yeni destinasyonlar yaratmamız lazım”

Trabzon’un tarihsel olarak önemli bir ticaret kenti olduğunu ifade eden Çelebi, “Sürmene’de maden yataklarını görürsünüz. Bizans döneminde bu bölge sanayi açısından çok gelişmişti. Yine Gümüşhane de hem Asurlular hem de Lidyalılar için madenleri nedeniyle önemli bir kentti. Selçuklular ve Bizans da bu bölgenin gümüş madenlerini önemsemişlerdir” dedi.

Bölgenin tarihsel öneminin kültür turizmi için değerli olduğunu söyleyen Çelebi, “Sürmene-Bayburt Kervan Yolu, Aydıntepe’deki yer altı şehirleri ve daha bir çoğu… Trabzon sadece Sümela Manastırı, Uzungöl demek değil. Bölgeyi tümden kalkındırmak lazım. Gümüşhane’de de çok güzel turizm destinasyonları var. Turizm acenteleriyle konuşacağız ve gelen turistlerin bölgedeki tüm destinasyonları görmelerini sağlayacağız. Çünkü yeni destinasyonlar yaratabilmek bölge turizmi açısından çok önemli” şeklinde konuştu.

Yunanistan’dan acenteleri bölgeye getirdiklerini ve yeni destinasyonlar için çalışmalar yaptıklarını belirten Çelebi, Körfez ülkelerinin yanı sıra Cezayir ile de turizm konusunda çalışmalar yaptıklarını söyledi. Başta Cezayir olmak üzere Kuzey Afrika ülkeleriyle karşılıklı bağlantı kurmayı hedeflediklerini belirten Çelebi, bölgenin en fazla ziyaretçiyi ise Körfez ülkelerinden çektiğini belirtti.

“Trabzon-Soçi bağlantısı ticareti canlandırır”

Geçmiş dönemde Trabzon ile Soçi arasında bir deniz taşımacılığı planları olduklarını söyleyen Çelebi, kıyı yatırımlarının yetersizliğinin bu yatırımı yapamadıklarını belirtti. Bu bağlantının kurulmasının bölge ticaretini canlandıracağına dikkat çeken Çelebi, “Trabzon ile Soçi arasında bir gemi taşımacılığı olsun istiyoruz. Çünkü Türkiye onlar için ekonomik bir ülke. Alışveriş için bile gelecekler buraya. 10 bin dolara kadar serbest alışveriş yapabiliyorlar, bu da bavul ticaretinin tekrar başlamasını sağlayacak. Yazın 3 ay iyi gidiyor ancak geri kalan 9 ay canlılık yok. İstiyoruz ki kalan 9 ayda da insanlar buraya gelsin. Bu yüzden bölgede alternatif turizm seçenekleri yaratmayı istiyoruz” dedi.

Kayıt dışı işletmelerle mücadele şart

Gelen turist sayısındaki artışa rağmen otel doluluk oranlarının düştüğüne dikkat çeken Çelebi, “Mantar gibi otel yaptık, şimdi yatak sayısını hesap edemiyoruz. Trabzon’da 100 bin yatak sayısından bahsediliyor. Azerbaycan’ın toplam yatak sayısı 40 binlerde… Resmi yatak sayısı ise 25 bin civarı” dedi.

Bölgede tesis talebinin yüksek olduğunu belirten Çelebi, bunun beraberinde şirket sayısı en çok artışın turizmde olduğunu söyledi. Bu sektörde kayıt altına alınamayan yapıların çokluğunun soruna neden olduğunu ifade eden TTSO Başkanı Çelebi, “Kayıt altına alınsa sorun yok ancak bu haliyle yanlış. Burada bir kaza olsa, kaydı yok. Bazen de gelen turistler bizi dolandırdılar diyor, kim dolandırdı? A kişisi. A kişisinin zaten kaydı yok ki. Tutarken 500 lira dediler, sonra 1000 lira oldu. Kim bu? Bilmiyoruz. Gelen turistlerin kalitesi ve güvenleri açısından olsun, devletin vergi kaybı açısından olsun kayıt dışılığın önüne geçilmesi lazım” diye konuştu.