TTB Başkanı Mustafa Teke: “Tarsus'un ihracat gücünü arttırmaya devam edeceğiz”

TARSUS/EKONOMİ



Tarsus Ticaret Borsası (TTB) yönetim kurulunun haftalık olağan toplantısında UR-GE faaliyetleri kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan 3’üncü etap ‘Tarsus Gıda, Narenciye, Meyve ve Sebze Mamulleri Sektörü Kümelenme Projesi’ görüşüldü. İlçeye değer katacak bir projenin daha olur almasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren TTB Başkanı Mustafa Teke, “Tarsus’un ihracat gücünü artıracak projelerle yola devam ediyoruz. 4 yılda proje kapsamında yer alan üyelerimizin 2018 FOB (USD) ihracatı 59 milyon dolardan 89 milyon dolara yükseldi. ‘Tarsus'un ihracat gücünü arttıracağız’ demiştik. Bunu da üyelerimizle birlikte başardık. İhracatı hedeflediğimiz bu projede satılan malların hacminden çok, ülke ekonomisine yapılan katkının miktarına önem veriyoruz. Önceliğimiz başarılı bir marka inşa etmek olacak. Çünkü istenen düzeyde ihracat yapabilmemiz, ancak dünya çapında imajı olumlu ve tanınır markalar vasıtasıyla mümkün” dedi.



Proje kapsamında üyelere yeni pençeler de açacaklarını aktaran Mustafa Teke, “Hiç ihracat yapmayan üyelerimizin ve ikinci nesil olarak adlandırdığımız babadan evlada geçen firmaların ihracat yapabilmelerini sağlayacağız. Birimler kurarak hâlihazırda ihracat yapanların hacmini, yönetim ve kapasiteyi artıracağız. E-ticaret ve e-fuar gibi yeni nesil ticaret olanaklarının yaratılmasını, firmalarımıza ihracatla ilgili kurumsal yazışma ve görüşme becerilerinin kazandırılmasını hedefliyoruz. Tarsus’un ihracat gücünü artırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.