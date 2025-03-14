TTB'nin başarılı personelleri onore edildi

TARSUS/EKONOMİ



Düzenlenen törende her yıl yüksek performans gösteren personellerin ödüllendirildiğini belirten TTB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Teke, “ Biz, bu büyük ailenin birer fertleriyiz. Bütün arkadaşlarımızın çalışmasından memnunuz. Herkes elinden geleni yapıyor. Önemli olan uyumlu birlikteliğin devamını sağlayabilmek. Bizim personelimizden beklentimiz, üyelerimize hizmet için en güzel çalışmaları yapabilmeleridir. Çalışanların bir sıkıntısı olduğunda da çözümü konusunda her zaman için çözüm gayretlerimiz devam edecektir” dedi.



TTB Başkan Yardımcısı Kemal Süheyl Batmaz ise “Bu ödüller personellerimizin gösterdiği muazzam çaba ve çalışkanlığının biz ve üyelerimiz tarafından takdir edildiğinin bir göstergesidir. İşinizi böylesine büyük bir başarı ile yürüttüğünüz için tüm ekibimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Konuşmaların ardından ‘Yılın Personelleri’ olan Ezgi Fındık Güngör ve Dış Ticaret Uzmanı Pınar Alegöz’e teşekkür belgeleri takdim edildi.