Turizmde ‘Son dakika’ ya doğru…

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Sezona 60 milyon turist 60 milyar dolar gelir hedefiyle başlayan Türkiye’de tatil bölgelerinde en yüksek sezona girilmesine rağmen, Temmuz ve Ağustos aylarında otel doluluklarının hedeflerin altında kaldı. Özellikle Alanya, Kemer ve Bodrum gibi tatil bölgelerinde yüksek sezona girilmesine rağmen otel doluluklarının özellikle ikinci ve üçüncü bant otellerde sıkıntı yaşanmasına yol açtı.

Enflasyon rakamlarının yüksek olması, gelir ve gider maliyetlerinin artması ve döviz kurlarının baskılanması nedeniyle otel fiyatları hem yerli hem de yabancı turistler için pahalı gelmeye başladı. Böyle olunca geçmiş zamanlarda fiyat rekabeti ile öne çıkan Türk turizmi 2024 yılında sancılı bir döneme girdi.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sisli, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında otellerde doluluk oranlarının yüksek görünmediğine dikkat çekti. Sisli, şunları kaydetti:

‘’2024 yılı havalimanları verilerine baktığımızda geçen yılın da üzerinde bir performans görüyoruz. Sayılar artmaya devam ediyor. Bölgemiz tesisleri geçen yıla rağmen daha erken Nisan ayı itibari ile açılış yaptılar. Bu bağlamda ortalama doluluklar dağılımdan dolayı geçen yıla göre aynı ya da biraz üstünde olmakla beraber Haziran ayında bayram döneminde yüksek doluluklara ulaştık. Yüksek sezon olarak ifade ettiğimiz Temmuz, Ağustos ve hatta Eylül aylarında tesis bazında farklılıklar göstermekle beraber genel olarak doluluklarımız yüksek görünmüyor.’’

Artan maliyetlere rağmen otelcilerin fiyat düşürme opsiyonunu kullanmayarak mümkün olduğunca kontrat fiyatlarıyla devam etme çabası içerisinde olduğunu vurgulayan Sili, ‘’Tabii yerinde ihracat yapan konaklama sektörü bu maliyet artışlarıyla yılsonuna geldiğimizde karlılıklarda çok ciddi bir düşüş gözlemleyecek. Bu düşüşün etkileri mutlaka olacaktır ama umut ediyoruz ki hem bizim hem dünya genelinde ekonomilerin toparlanması sürecinin ardından tekrar normal ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşma olanağı buluruz’’ dedi.

Kemer Tanıtım Vakfı Başkanı Volkan Yorulmaz da, Kemer de en yüksek sezona girilmesine rağmen otellerde doluluk oranlarının yüzde 60, Temmuz ayında da yüzde 70’lerin yakalandığını belirtti. Yorulmaz, şöyle devam etti:

‘’Ancak (Son dakika) görünüyor. Fiyatlar yüksek, enflasyon yüksek, döviz kurları baskılanıyor. Gelir ve gider farkı kaybı var. Karlılıklarda yüzde 25 kayıp var. Mecburen fiyat yükseltmek zorunda kalınıyor. Böyle olunca Avrupa’daki rakiplerimiz Fransa, İtalya ve Yunanistan’la yarışamıyoruz. Kemer bölgesinde denize sıfır olan büyük tesislerde pek sorun yok gibi… İkinci, üçüncü bantta kalan birkaç otele sıkıntı görünmüyor. Orta gelir segment hizmet veren otellerde de sıkıntı yok. Ancak hem ucuz hem de lüks segmente sıkıntı yaşanabilir.’’