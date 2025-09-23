Türk bulguru, Moskova’da çifte etkinliğin yıldızı oldu

MERSİN/EKONOMİ



Rusya Sektörel Ticaret Heyeti etkinliğinin ilk gününde Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Başkanı Veysel Memiş ve Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Yıldızgörer ile üye firmaların temsilcileri, Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’ni ziyaret etti. Büyükelçilikte Ticaret Başmüşavirleri Çiğdem Şamiloğlu Erkoç, Kadir Sarıkaya ve Ticaret Müşaviri Ahmet Onur Öztürk ile bir araya gelen AHBİB heyeti, Rusya pazarına dair kapsamlı bilgiler aldı. Daha sonra pazardaki ürünleri yerinde inceleyen AHBİB kafilesi, Rus Granda Trade firmasının yöneticileriyle yaptığı görüşmelerde potansiyel iş birliklerini masaya yatırdı. Sektörel Ticaret Heyeti etkinliğinin ikinci gününde AHBİB üyesi firmalar B2B görüşmeler gerçekleştirdi. AHBİB üyeleri, Rus muhataplarına ürünlerini doğrudan tanıtma ve karşılıklı ticareti geliştirme imkânı elde etti. Başkan Veysel Memiş ve Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Yıldızgörer, 16-19 Eylül tarihleri arasında açık kalan WorldFood Moscow 2025 Fuarı’na katılan AHBİB üyesi firmaların stantlarını ziyaret ederek başarılar diledi. AHBİB kurmayları, Rusya pazarında sektörün gelişimi ve ihracat potansiyeli hakkında görüş alışverişinde bulundu.



Memiş, Rus medyasına Türk bulgurunu tanıttı

Sektörel ticaret heyeti temaslarının yanı sıra Moskova’da düzenlenen Bulgur Tadım Etkinliği büyük ilgi gördü. Proje kapsamında düzenlenen basın toplantısında Başkan Veysel Memiş, Türk bulgurunun binlerce yıllık Anadolu mirası olduğunu vurgularken sağlıklı ve sürdürülebilir yapısını Rus kamuoyuyla paylaştı. Toplantıda Türk bulgurunun Rus mutfağıyla uyumu, sağlıklı yaşam trendlerine katkısı, ihracattaki artış ve yeni tanıtım stratejileri ele alındı. Başkan Veysel Memiş, Rusya’nın önde gelen ekonomi ve iş dünyası kanallarından RBK (Russian Business Channel) muhabiri Anna Gara’ya özel röportaj verdi.



Gastronomi ve diplomasi bulgurlu lezzetlerle harmanlandı

Turquality Bulgur Tanıtım Projesi’nin ikinci önemli tanıtım etkinliğinde gastronomi alanından Rus yetkililer, medya mensupları buluştu. AHBİB Başkanı Veysel Memiş’in ev sahipliğindeki programa Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç ile seçkin davetliler katıldı. Moskova’daki bir restoranda gerçekleştirilen etkinlikte ünlü aşçı Arda Türkmen'in hazırladığı rezeneli tabule, pancar cacıklı bulgur köftesi, çam fıstıklı firik ile kuru erikli uzun pişmiş kuzu eti, incirli ve bulgurlu sarma baklava misafirlere ikram edildi.



‘Türk Bulguru Rus Sofralarında’ mottosuyla düzenlenen etkinlikte konuşan Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Rusya ile çok büyük bir ticaret hacmi var. Ama bunun ötesinde 100 milyar dolar ticaret hacmine ulaşma hedefimiz var. Ticaretimizin önemli ayaklarından biri de tarım ürünleri ihracat ve ithalatı. Tarım ürünleri ihracatının önemli ayaklarından biri de bulgur" dedi.



"Türk bulguru, Rus sofralarında giderek daha fazla yer buluyor"

AHBİB Başkanı Veysel Memiş ise bulgurun sağlıklı, besleyici, doyurucu ve uzun ömürlü bir ürün olduğunu belirterek, "Türk bulguru binlerce yıldır Anadolu mutfak kültürünün bir parçasıdır. 134 ülkeye ihraç ettiğimiz Türk bulgurunu dünyaya tanıtma yolculuğumuzda ilk durağımızın Rusya olması tesadüf değildir. Coğrafi yakınlığımızın sunduğu lojistik avantajın yanı sıra, yıllardır ülkemizi ziyaret eden Rus dostlarımızın mutfağımızı yakından tanıması ve beğenmesi, ayrıca Türk dizilerinin Rusya’da gördüğü yoğun ilgi sayesinde yemek kültürümüzün de tanınır hale gelmesi, Rusya pazarını bizim için stratejik kılmıştır" dedi.



Geçen yıl da bulgurun Moskova'da tanıtıldığını hatırlatan Başkan Memiş, "Bulgur Turquality Projesi kapsamında yaptığımız tanıtım çalışmalarının ardından Rusya, Türk bulguru ihracatında 5’inci sıradan 4’üncü sıraya yükseldi. 2024 yılında toplam bulgur ihracatımız 13,1 milyon dolara ulaşırken Rusya pazarında miktarda yüzde 28, değerde yüzde 3 artış sağladık ve ülkemize 9,3 milyon dolar döviz kazandırdık. Bu durum, Türk bulgurunun Rus sofralarında giderek daha fazla yer bulduğunun önemli bir göstergesidir. 2025–2026 döneminde iletişim ve tanıtım stratejimizin odağında Türk bulgurunu sağlıklı yaşamla özdeşleşen bir ürün olarak konumlandırmak yer alıyor. Marketlerde ücretsiz dağıtılacak 100 gramlık paketlerin üzerindeki QR kodları okutarak, değerli Rus şefimiz Oleg Tomilin’in pratik tariflerine ulaşabileceksiniz. Ayrıca bu yıl Türk bulgurunu marketlerden metro duraklarına, restoranlardan günlük yaşama kadar birçok noktada görmeye devam edeceksiniz" diye konuştu.