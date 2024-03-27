Türk gıda ihracatçıları ABD’den ticari bağlantılarla döndü

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye Milli Katılım Organizasyonu’nu Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) düzenlediği Natural Products Expo West Fuarı’na katılan 8 firma, fuardan ticari bağlantılar yaparak döndü. ABD’ye ihracatta son 5 yılda yaptığı atakla ihracatını 1 milyar dolardan 2 milyar dolara çıkaran Türk gıda ihracatçıları, 5 milyar dolar hedefine ulaşmak için büyük bir adım attı.

Fuarda sağlıklı, doğal ve organik ürünlerin vitrine çıktığını dile getiren EİB Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, “Çok verimli bir fuar geçirdik. Önümüzdeki yıl için daha büyük bir alan için fuar idaresi ile görüştük. EİB olarak tarım ürünleri ihracatımızı 7,3 milyar dolardan 10 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz. ABD yıllık 230 milyar dolarlık gıda ürünleri ithalatıyla Türk gıda ihracatçılarının en büyük hedef pazarı konumunda. New York Fancy Food Fuarı’na 25 yıldır Türkiye Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Turkish Tastes isimli TURQUALITY Projemizi 5 yıldır sürdürüyoruz. Bu organizasyonlarımıza ekleyeceğimiz yeni halkalarla ABD pazarına orta vadede Türkiye’den 5 milyar dolarlık gıda ürünleri ihracatı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

14-16 Mart tarihlerinde, Sürdürülebilir Bir Gezegen teması ve Doğal, Organik Gıdalar, Takviyeler, Doğal Güzellik ve Ev Ürünleri konusuyla düzenlenen fuarın en önemli özelliği büyük alıcıların ve perakendecilerin fuara katılması ve fuarı takip etmesiydi. Yaklaşık 50 bin m2 alanda 3 bin 300 firmanın katıldığı fuarı 65 bin sektör profesyoneli ziyaret etti. Türkiye pavyonunda, trend alanında ziyaretçilere Türk kahvesi ikramı ve zeytin-zeytinyağı tadım aktivitesi gerçekleştirilirken, kuru meyve ve baharat paketleri dağıtımı yapıldı.

Fuara Türkiye’den

Altaş Yağ, Hatti Gıda, Manavlar Gıda, Marbil Yağ, Osman Akça Tarım Ürünleri, Sanford Gıda, Sante Gıda ve Timtaş Tarım İlaç ve Mahsulleri katılırken; fuarı Kroger, Aldi, 7-Eleven, Sprouts, Whole Foods Market, Albertson's, Walmart, Costco, Target, Thrive Market, Amazon, Mother's Market, California Fresh Food Market, New Frontiers Market, Busch's Fresh Food Market, Lassen's, Trader Joe's, Bi-Rite Market, Cambridge Naturals, PCC Markets, Earth Fare, Natural Marketler, Jimbo's, Fresh Thyme, MOM's Organic Market, Healthy Edge, Wedge Community Coop, CVS gibi markaların temsilcileri ziyaret etti.

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