Türk girişimcilerden Sahra Çölü’nde tarım projesi

İZMİR / EKONOMİ

Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri Kurucu Ortağı, dünyanın ilk akıllı köyünü kuran sosyal girişimci Tülin Akın, Sahra Çölü’nde 20 bin hektarlık alanda tarım çalışmalarına başladıklarını ifade etti.

Yaşar Üniversitesi’nde düzenlenen “Tarımın Geleceğini Dönüştürmek: Teknoloji, İnovasyon ve Sosyal Girişimcilik” adlı seminere katılan Akın, yeni projeleri hakkında bilgi verdi. Cezayir’de Sahra Çölü’nde 20 bin hektarlık alanda hiç organik maddesi olmayan bir alanda tarım çalışmalarına başladıklarını anlatan Akın, “Cezayir’de çölde tarım üzerine çalışıyoruz. Sahra Çölü’nde, hiçbir organik maddesi olmayan bir toprakta ürün üretebilmek üzerine çalışmalara başladık. Ekip arkadaşlarıma dünya haritasında çölü göstererek, ‘şuradaki sarı bölgeye ölmeden önce yeşil bir nokta koymak istemez misiniz?’ dedim. Bu projeyi büyük bir heyecanla yürütüyoruz. Kuzey Afrika, Fas, Tunus ve Etiyopya’da da çalışmalarımız var” dedi.

Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri Kurucu Ortağı Coşkun Yıldırım ise Sahra Çölü’nde 30 km hızda 40 santigrat derecede sürekli esen bir rüzgar bulunduğunu hatırlatarak, “Bu bizi etkiliyor. Çölün altında bir tatlı su okyanusu var ancak suyu toprakta tutabilmek için organik madde gerekiyor. Biz Cezayir’in evsel atıklarını aldık. Gelir düzeyi düşük olduğu için deterjan kullanılmıyor. Mikro alglerle bu atıkları organik maddeye dönüştürüyoruz. Aynı zamanda başka bir tesiste pirina adlı organik maddeyi topluyoruz. Ekim ve dikimlerle deniz yosunuyla, devamlı suyla beraber bitkiyi rahatlatan ürünler veriyoruz. Şu an test aşamasında, toplamda 20 bin hektarlık alanda 4 bin hektardayız. Büyük bir alanda çalışmalar devam ediyor” diye konuştu.

23 ödüllü girişimci

2007 yılından bu yana, Selçuk Yaşar Ödülü de dahil 23 ödülün sahibi olan Tülin Akın, “Yaptığım çalışmaların ödüllendirilmesi çok güzel. Birçok ödül aldım ama tarıma yatırım yapmış ve dönüşüm sağlamış olan Selçuk Yaşar’ın anısına bir ödül almak beni çok duygulandırdı. 2018’de Dünya Ekonomik Forumu’ndan Dünyanın En iyi Sosyal Girişimcisi Ödülü’nü aldım. Bu ödülün bursuyla da Harvard Üniversitesi’nde ‘Sosyal Değişim İçin Liderlik’ eğitimi aldım. Sosyal girişimci olmak demek, bir sisteme dönüştürücü yenilik sağlamak, o yeniliğin de örnek alınması ve en üst seviyede de politika değişikliği sağlamak demektir” şeklinde konuştu.