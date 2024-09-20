  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Altundağ: “Elde ettiğimiz kazanımlarımız kısa sürede eriyor”
Takip Et

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Altundağ: “Elde ettiğimiz kazanımlarımız kısa sürede eriyor”

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ, bir dizi fabrika ziyareti ve üyelerle buluşmak için Bursa’ya geldi. Tofaş’ın ardından Oyak Renault, Bosch, Ermetal ve Aptiv fabrikalarında üyelerle buluşan Altundağ, buralarda fabrika yöneticileriyle de bir araya gelerek fabrikaların çalışma düzeni ve üretim yapısı hakkında bilgi aldı.

Esra Özarfat
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Altundağ: “Elde ettiğimiz kazanımlarımız kısa sürede eriyor”
Takip Et

EKONOMİ (BURSA) - Türk Metal Sendikası’nın özellikle son dört dönemde işveren ile önemli sözleşmeler imzalayarak enflasyonun çok üzerinde ücret artışları sağladıklarını belirten Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ, “İmzaladığımız her sözleşme bir öncekinden daha iyi oldu. Bundan sonra daha da iyi olacak. İmzalayacağımız her sözleşme, dönemi ve şartlarına göre imzalanacak en iyi sözleşme olacak. Çalışma yaşamında zor bir dönemden geçiyoruz. Kayıplarımız sürekli olarak artıyor. Her gün artan fiyatlar karşısında alım gücümüz düşüyor. Bir de yürürlükteki vergi sistemi nedeniyle soframızdan neredeyse her gün bir dilim ekmek daha azalıyor. Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi, biz ne kadar başarılı sözleşmeler yapsak da ne kadar yüksek zam oranlarına imza atsak da enflasyon, hayat pahalılığı ve vergiler nedeniyle elde ettiğimiz kazanımlarımız kısa sürede eriyor” dedi. TÜRK-İŞ’in başta vergi adaleti olmak üzere, çalışma yaşamının temel sorunlarının çözümü için bir süredir eylemler yaptığını hatırlatan Altundağ, “Türk Metal olarak bu mitinglerde kitlesel olarak yerimizi aldık. Bundan sonra da bu mücadelenin her aşamasında olacağız” diye konuştu.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ, bir dizi fabrika ziyareti ve üyelerle buluşmak için Bursa’ya geldi. Tofaş’ın ardından Oyak Renault, Bosch, Ermetal ve Aptiv fabrikalarında üyelerle buluşan Altundağ, buralarda fabrika yöneticileriyle de bir araya gelerek fabrikaların çalışma düzeni ve üretim yapısı hakkında bilgi aldı.

Şehirler
ASKON Gaziantep Şubesi’nde Genel Kurul yapıldı
ASKON Gaziantep Şubesi’nde Genel Kurul yapıldı
MIP, kadın istihdam projesiyle altın ödül kazandı
MIP, kadın istihdam projesiyle altın ödül kazandı
EKSAV, Eskişehir'e ‘Sanatçı ve Zanaatçı Köyü’ kuruyor
EKSAV, Eskişehir'e ‘Sanatçı ve Zanaatçı Köyü’ kuruyor
Gemlik; kentsel dönüşüm ve turizmle yıldızını parlatacak
Gemlik; kentsel dönüşüm ve turizmle yıldızını parlatacak
Sanayici üretimi destekleyecek finansal adımları bekliyor
Sanayici üretimi destekleyecek finansal adımları bekliyor
AHKİB Başkanı Tekin: Mevcut tablo değişmezse kan kaybı devam edecek
AHKİB Başkanı Tekin: Mevcut tablo değişmezse kan kaybı devam edecek