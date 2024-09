Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Altundağ: “Elde ettiğimiz kazanımlarımız kısa sürede eriyor”

EKONOMİ (BURSA) - Türk Metal Sendikası’nın özellikle son dört dönemde işveren ile önemli sözleşmeler imzalayarak enflasyonun çok üzerinde ücret artışları sağladıklarını belirten Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ, “İmzaladığımız her sözleşme bir öncekinden daha iyi oldu. Bundan sonra daha da iyi olacak. İmzalayacağımız her sözleşme, dönemi ve şartlarına göre imzalanacak en iyi sözleşme olacak. Çalışma yaşamında zor bir dönemden geçiyoruz. Kayıplarımız sürekli olarak artıyor. Her gün artan fiyatlar karşısında alım gücümüz düşüyor. Bir de yürürlükteki vergi sistemi nedeniyle soframızdan neredeyse her gün bir dilim ekmek daha azalıyor. Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi, biz ne kadar başarılı sözleşmeler yapsak da ne kadar yüksek zam oranlarına imza atsak da enflasyon, hayat pahalılığı ve vergiler nedeniyle elde ettiğimiz kazanımlarımız kısa sürede eriyor” dedi. TÜRK-İŞ’in başta vergi adaleti olmak üzere, çalışma yaşamının temel sorunlarının çözümü için bir süredir eylemler yaptığını hatırlatan Altundağ, “Türk Metal olarak bu mitinglerde kitlesel olarak yerimizi aldık. Bundan sonra da bu mücadelenin her aşamasında olacağız” diye konuştu.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ, bir dizi fabrika ziyareti ve üyelerle buluşmak için Bursa’ya geldi. Tofaş’ın ardından Oyak Renault, Bosch, Ermetal ve Aptiv fabrikalarında üyelerle buluşan Altundağ, buralarda fabrika yöneticileriyle de bir araya gelerek fabrikaların çalışma düzeni ve üretim yapısı hakkında bilgi aldı.