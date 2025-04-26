Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından yaptırılan Huzurevi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi

Sabiha Toprak-Kocaeli



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Hikmet Memduh Kızılağaç Huzurevi Temel Atma Töreni bugün Kocaeli’nin Darıca ilçesinde gerçekleştirildi. Darıca Yenimahallle Taş Liman Sokak’da yaptırılacak olan 50 odalı huzurevinin açılışına Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar, Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri’nin yanısıra çeşitli kamu kurum kuruluş yetkilileri ile sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar projeyle ilgili şu bilgileri verdi: “Huzurevi’nin inşaatına başlayabilmek için uzun zamandır devam eden bir çaba içindeydik. Türkiye’nin en büyük basın meslek örgütü olsak da huzurevinin yaptırılmasının ne kadar zor bir süreç olduğunu tahmin edebilirsiniz. Çünkü, öyle kaynakları olan varlıklı bir cemiyet ya da dernek değiliz. Bazı kiralarla ancak kendimizi çevirebiliyoruz. Dolayısıyla bağışlar gerekiyordu. Onlar için epey çaba harcadık. Ancak Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu olarak bu zor görevi yerine getirmenin önceki başkanlara yöneticilerimize üyelerimize ve Darıcalılara karşı sorumluğumuz olduğunu biliyorduk zaten o çabayla da devam ettik yolumuza. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne güvenen hayırseverlerin bağışlarıyla 1 ay önce huzurevi inşaatına aslında başladık. Bugün sizlerle temel atma törenini gerçekleştirerek bu anlamlı çabayı biraz daha taçlandırmak istedik. Başlayalım da ondan sonra iş görülsün ondan sonra temel atma töreni yapalım dedik biz de. Huzurevimiz 50 odalı olacak. Hem gazetecilere hem de ihtiyaç duyan yurttaşlara özellikle Darıca ve Kocaeli’ndeki yurttaşlara hizmet sunacak. Gazetecilik mesleğinin getirdiği zorluklar gazetecilerin aldığı ücretlerin yetersizliği, meslektaşlarımızın yaşlılık dönemini hak ettiği gibi geçirmelerine maalesef engel oluyor. Bu nedenle hedefimizi 1,5 yıl içinde huzurevini tamamlayarak hizmete sunabilmek. Müteaddidimiz 11 ayda bitiririm diyor ama biz kendimize o kadar güvenmiyoruz. 1,5 yıl deyip garantiye alalım diyoruz. Darıca sakinleri için de huzur evinin ne kadar önemli olduğunu geçmiş süreçte de şimdi de gayet iyi biliyoruz bu konuda ihtiyacın büyük olduğunun da farkındayız. Darıca’nın en güzel yerlerinden birinde deniz kenarında huzurevinin temel atma törenini sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz.”



Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise “biz gazeteciler cemiyetinin yanında değiliz, emrindeyiz, bu işin yapılması sürecinde ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” ifadeleriyle projeye belediye olarak her zaman katkı sunacaklarını kaydetti.