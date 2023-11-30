ÜÇ-KA Demir Çelik'ten ihracat odaklı yatırım hedefi

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde 22 bin metrekaresi açık, 14 bin metrekaresi kapalı alanda demir çelik servis merkezi olarak hizmet veren ÜÇ-KA, boru, profil, sac ticareti ve metal şekillendirme üzerine faaliyet gösteriyor.

Sürekli yeni yatırımlarla üretim hattını güncellediklerini ve ürün kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarda bulunduklarını kaydeden ÜÇ-KA Demir Çelik San. ve Tic. AŞ. Genel Müdürü İrfan Püsküllü, “Yeni yatırımlar için düzenli fizibilite çalışmaları yapıyor ve şartlar olgunlaştığında yatırımımızı hayata geçiriyoruz. Şirketimizin öncelikli vizyonu sürekli gelişim ve kendini güncel tutmak. 2022 yılında 1 milyon dolar civarında bir yatırımı hayata geçirerek makine parkurumuza yeni sac boy kesme ve sac dilme makinelerini ekledik. Yine şartlar olgunlaştığında 1 buçuk ila 2 milyon dolar civarında bir bütçeyle üretim kısmında ihracat odaklı yeni yatırımları hayata geçirmeyi planlıyoruz. Metal yan dallarda da üretim üzerine yoğunlaşıyoruz” dedi.

“Güven ve itibarı, üretim ve ihracata dönüştüreceğiz”

ÜÇ-KA’nın yılsonu hedefleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan İrfan Püsküllü, “Bizim sektörümüzde cirodan ziyade tonaj konusu daha önemlidir. Döviz kuru ve emtia fiyatlarının ciroda bizi yanlış yönlendireceğini düşünüyoruz. Şirketimizin Kayseri’de olması sebebiyle ve çift navlundan dolayı çok fazla ihracat yapamıyoruz. Yeni gireceğimiz üretim, ağırlıkla ihracat üzerine olacak. Türkiye geneli 2021 yılında pandemi bitişiyle talep patlaması yaşanmıştı. 2022 yılı sonunda 2021 yılındaki tonajımızı korumak, bizim sektörümüz için bir başarı gibi görülmektedir” diye konuştu.

Firmanın orta ve uzun vadeli programı hakkında da bilgiler veren Püsküllü, “20 yıllık geçmişinde piyasada dürüst, güvenilir, ticari ahlak kurallarına ve prensiplerine bağlı bir özgeçmiş oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Bu güven ve itibarı da önümüzdeki yıl üretim ve ihracata dönüştürerek hızlı bir biçimde sektördeki yerimizi güçlendirmek istiyoruz. Ticaret hayatımızda hep şunu şiar edindik, kişiler fikirleriyle firmalar prensipleriyle ayakta kalır. Tüm yatırım ve çalışmalarımızı bu doğrultuda hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.