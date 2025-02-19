UİB ve Finlandiya ekonomik iş birliğini güçlendirecek

EKONOMİ/BURSA

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), mevcut pazarları güçlendirerek, yeni pazarların kapılarını açmak adına temas ve çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda UİB yönetimi son olarak Finlandiya’nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Hamalainen ve beraberinde Finlandiya Konsolosu Merja Karkkainen, Finlandiya Ticaret Ataşesi Joona Selin, Team Finland Koordinatörü Esra Demirci Akyol, Business Finland Kıdemli Uzmanı Nilüfer Alapınar ve Pelin Gökçek Adıyaman’ı ağırladı.

Toplantıda Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin çalışmaları hakkında gerçekleştirilen sunumun ardından konuşan UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “Ülkemizin ihracatına ve ekonomisine önemli katkılar sağlıyoruz. Finlandiya, önemli pazarlarımızdan bir tanesi. Birliğimiz olarak, tüm alt birlik ve sektörlerimizle 2024 yılında yaptığımız 70 milyon dolarlık ihracatla iki ülke arasındaki ekonomik bağları güçlendirdik. Her yıl Finlandiya’ya başta otomotiv sektörü olmak üzere farklı sektörlerden düzenli ve istikrarlı bir şekilde ihracatımız sürüyor. Bu ziyaretin ve karşılıklı çalışmalarımızın iki ülke arasındaki ekonomik bağları güçlendireceğine inanıyorum” dedi.

Finlandiya’nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Hamalainen da Bursa’da olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti. Bursa’nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra farklı potansiyelleri ve üretken yapısıyla özel bir şehir olduğunun altını çizen Pirkko Hamalainen, “Uludağ İhracatçı Birlikleri de AR-GE, İnovasyon ve yeşil dönüşüme verdiği değer, ülke ekonomisine güç katan ihracat çalışmaları ile Bursa’nın dünyada kabul gören değerlerinden biri. Çalışmalarınızı yakından ve takdirle takip ediyoruz. İki ülke arasındaki dostluğun ekonomik köprüleri güçlendirmesini ve görüşmelerimizin karşılıklı faydalar getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, sektörel değerlendirmeler ve yeni iş birliği imkânlarının görüşülmesi ile sona erdi.