Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ünüvar: Denizcilik sektörü Ar-Ge projeleri ile büyüyecek

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Türkiye’nin deniz ticaretinden aldığı payı artırmayı hedeflediklerini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, bu kapsamda sektörde Ar-Ge projelerini daha fazla destekleyeceklerini dile getirdi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi’ni ziyaret eden Ünivar, Türkiye’yi denizcilik alanında öncü ülkelerden biri haline getirmek istediklerini belirterek, “Bu kapsamda 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile önemli bir adım attık. Daha önce bakanlığımız bünyesindeki Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Merkezi Başkanlığı’nın Ar-Ge bütçesinden sadece haberleşme sektörü faydalanıyordu. Bu kararname sonrası artık denizcilik sektörümüz de bu bütçeden yararlanabilecek” dedi.

Geçen hafta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ev sahipliğinde Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’ın ulaştırma bakanlarının katılımlarıyla bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran Ünüvar, “Ülkemizin dünya deniz ticaretinden aldığı payın artması ve denizciliğin her alanında lider ülkeler arasında hak ettiği yere ulaşması için gerekli adımları hep beraber atacağız. Türkiye yüzyılında ülkemizi bölgesel ve küresel düzeyde milli ülkümüz olan denizcilikte öncü bir ülke haline getirmek için çabalıyoruz” diye konuştu.

“Güçlü bir denizcilik demek, güçlü bir Türkiye demek” diyen Ünüvar, “Bugün Türkiye 49 milyon detveyt tonluk denizcilik filosuyla dünyada 12. sırada yer alıyor. 521 milyon detveyt ton yük elleçlenen 217 uluslararası limana sahibiz. Gemi ve yat ihracatımız 2 milyar doları buluyor. Bu sektörümüzün kilogram ihraç değeri de 20 dolar. 85 faal tersanede 94 bin istihdam sağlanıyor. Türkiye tekne imalat ve çekek yerleriyle, yat limanlarıyla, balıkçı barınaklarıyla, eğitim kurumlarıyla, 140 binin üzerinde gemi adamıyla, 1 milyonun üzerinde amatör denizcisiyle, Avrupa’da lider, dünyada dördüncü olan 23 gemi söküm tesisiyle, liman ve gemi işletmecileriyle ve tabii ki yerli ve milli askeri gemileri, silah sistemleri ve güçlü donanmasıyla şüphesiz bir deniz ülkesi” dedi.

“Kruvaziyer turizmde İzmir’in performansı yükseliyor”

Ziyarete ev sahipliği yapan İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, kruvaziyer turizminde sevindirici gelişmeler yaşandığını ifade etti. Deniz turizminde İzmir’in beklentilerin altında bir performans gösterdiğini belirten Öztürk, “Bunun nedenlerini açıkça görebiliyoruz. Hayat pahalılığı, ekonomik koşullar deniz turizmini bir miktar arkada tuttu. Fakat çok önem verdiğimiz kruvaziyer konusunda pozitif gelişmeler var. 100 bine yakın kruvaziyer turisti ağırladık. Önemli kruvaziyer hatları İzmir’e uğrak yapmaya, buradan yolcu almaya başladı. Bir diğer çok sevindirici haber ise Çeşme’nin Türkiye’nin 3. kruvaziyer limanı haline gelmesi. İlçede bu anlamda önemli çalışmalar yapılıyor. Önümüzde tabii ki sıkıntılar da var ama şu an görüyorum ki pandemi sonrası yapılan bütün çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Kruvaziyerde iki üç sene sonrasını planlayarak bu noktalara geliniyor. Dolayısıyla önümüzün daha açık olduğunu tahmin ediyorum” diye konuştu.