Demirci OSB Başkanı Kabak: Sanayicinin hammadde ve personel sorunu olmayacak

MANİSA / EKONOMİ

840 dönüm alanda karma üretim gerçekleştirecek olan Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgi veren Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Kabak, bölgenin yatırım teşviklerinde 4’üncü bölge konumunda olduğu bilgisini verdi.

Kabak, “Demirci'de 840 dönümlük karma Organize Sanayi Bölgemizde yerleşim planı çalışmalarında son aşamaya gelindi. Ön tahsise açık bir durumda. İlçemizdeki tarımsal üretim ve orman ürünleri çeşitliliği tarıma dayalı sanayi ve orman ürünlerini işleyen üretici firmalar için hammaddeye hızlı ve kolay erişim imkanı sunuyor” dedi.

“Ar-Ge çalışmalarına ve alım garantili üretime uygun”

Demirci’de önemli rekoltelerde üretimi gerçekleştirilen zeytin, ceviz, badem, kiraz, elma, hünnap, Antep fıstığı ve kestane gibi ürünlerin Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları yapılabilecek özellikte ürünler olduğunu vurgulayan Kabak, “Söz konusu ürünler tarımsal sanayi için önemli hammaddeler. Bu avantajdan hareketle Demirci OSB, ürün işleme ve paketleme tesisi yatırımları için oldukça uygun bir yatırım alanı olacak. 700 ila 900 rakıma uygun sulu ve susuz tarım yapılabilecek arazilerde, ilçe halkına alım garantisi verilerek, organik veya inorganik sebze, meyve ve bakliyat üretimine uygun bir OSB’miz olacak. Bu sektörlerde ve alt sektörlerde üretim yapan firmalarımız, Demirci’de rahatlıkla üretimlerini ve hasılalarını büyütebilecekler” diye konuştu.

Hayvancılık sektöründeki yatırımcı firmaların da Demirci OSB’de rahatlıkla üretim yapabileceklerinin altını çizen Kabak, “İlçemizde sayıca yüksek olan büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı, ülkemizde sanayicimizin en önemli konularının başında gelen hammaddeye erişim konusunda hayvancılık sektörümüze de avantaj sağlıyor. Bu nedenle OSB’mizde et kesim, işleme ve paketleme ile süt ve süt ürünleri konusunda yoğun bir yatırım ilgisi olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yetişmiş personel hazır”

Demirci’nin tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde uzun yıllara dayanan birikime sahip olduğunu dile getiren Kabak, “Giyim sanayisinde uzun yıllar çalışmış, el becerisi olan yetenekli erkek ve kadın personelimizin varlığından dolayı, tekstil üretimi yapacak yatırımcı firmalarımız, Demirci’de yetişmiş ve işi bilen personeli hazır bulacaklar. Ayrıca Demirci Ticaret ve Sanayi Odamız ile Demirci Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin eğitim programında yer alan mesleki bölümler dahilinde işyerlerinde stajyer öğrenci çalıştırabilecekler. Yatırımcı firmalarımız böylelikle öğrencilerimizin mezuniyeti sonrasında kendi işyerlerinde çalıştırmak üzere Devlet desteği ile personel yetiştirme imkanı da sağlanmış olacaklar. Yoğun bir genç nüfusumuz var. İlk gelen yatırımcılarımız her açıdan daha avantajlı olacaklar. Yerli ve yabancı tüm yatırımcılarımızı, ‘Üreterek Büyüyen Demirci OSB’ hedefiyle daha güçlü ve daha nitelikli üretim yapmaya davet ediyoruz” dedi.