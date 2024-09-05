2. Expo Sağlık Turizm Fuarı Türk ve Arap ticaretini güçlendirdi

YAŞAR KUŞ

Arap ülkeleri ve Türk sağlık sektörünün bir araya geldiği, Türk Arap Turizm Organizasyon Derneği ve Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği’nin (TÜRAP) desteği ile düzenlenen 2. Expo Sağlık Turizm Fuarı açıldı. Yurt içindeki sağlık sektörünü özellikle yurt dışı heyetleriyle bir araya getirip sektörel bazda bir platform oluşturmayı hedefleyen fuarda, katılımcılar sağlık ve medikal turizm sektörlerindeki ürün ve hizmetlerini yabancı alıcılarla buluşturarak kurumlarını tanıtma fırsatı elde etti. Katılımın yoğun olduğu fuara Türkiye’deki birçok hastane ve medikal firmadan ve 29 Arap ülkesinden çok sayıda isim katıldı.

TÜRAP olarak en büyük vazifelerinin Türk ve Araplarla beraber iş birliğini çoğaltmak, ticaret ve yatırımları büyütmek olduğunu söyleyen İzmir Tunus Fahri Konsolosu ve TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, “Yaklaşık 20 seneyi aşkın zamandır bu çalışmayı yapıyoruz. Başarılı bir şekilde toplantılarımızı fuarlarımızı geliştiriyoruz. Bu hem Arap ülkelerinde hem Türkiye'de yapıyoruz. 23’üncü fuarımızı yapıyoruz. Tabii geçen sene birinci sağlık turizm fuarımızı yaptık. Bu sene ikinci sağlık turizm fuarımızı yaptık. Bu fuarın, Türkiye'nin sağlık turizmi sektörüne önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Suudi Arabistan Cidde’de yapacakları sağlık turizm fuarı ile ilgili bilgi veren Attar, “Suudi - Türk ortaklı çok kapsamlı bir fuar olacak. Hem medikal hem de sağlık turizmi aynı anda olacak. Yaklaşık 15 bin Arap katılım gösterecek. Bir arada olalım ki hem Türkiye sağlık turizminin tanıtımını yapalım hem de güçlü bir sağlık turizmi sektörü olduğunu ortaya koyalım” diye konuştu.

Sezai Uçarmak: Hizmetin kalitesi katkı sağlar

Sağlık turizminin turizm faaliyetleri içinde en fazla getirisi ve sürekliliği olan bir alan olduğunu aktaran Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, “Mecburiyetten dolayı da yapıldığı için verilecek hizmetin kalitesini yükseltmenin, ülkelere çok büyük getirisi olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla tatil amacıyla gelen bir bırakıyorsa sağlık turizminde gelen beş bırakıyor. Bunun için bu sektörü desteklememiz gerekiyor. Biz tamamen teşvik kısmındayız. Ama diğer taraftan Sağlık Bakanlığı altyapıyı düzeltiyor, hastaneler yapıyor. Esas görev onların” diye konuştu.

Libya Sağlık Bakanı Ramadan Abu Janah da, “Libya ve Türkiye arasındaki sağlık turizmi alanında iş birliğimizin iki ülkeye önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Umarım ileride tıbbi malzeme açısından bir alışverişimiz olur” dedi.