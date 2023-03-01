Uludağ OSB yönetimi 3 ay süreyle görevden uzaklaştırıldı

Esra Özarfat

BURSA - Kamuoyuna Duyuru başlığı ile sosyal medya hesabından açıklama yapan Uludağ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aydın, kendisiyle yaptığımız görüşmede bölgede yıllardır boyahane ruhsatı almak isteyen bir sanayicinin red cevabı aldıkça kendilerini çeşitli vesilelerle bakanlığa şikayet ettiğini söyledi.

Konuyu hukuka taşıyacaklarını belirten Aydın, “Okullara, camilere, hastanelere, öğrencilere, spor kulüplerine Jandarmaya ve Emniyete OSB olarak yardımcı olmak suç sayıldı. Vahşi kapitalist duygulu bir sanayicinin şikayeti siyasi değerlendirmeyle bakan kararı sonucu 3 ay süreyle yönetim kurulundan üç arkadaş dinleneceğiz.

Mevzuata ters olabilir ancak Gemlik Emniyet Müdürlüğü Bahçesi’ndeki bayrak direğini yapmak suçsa evet bu suçu üstleniyorum, Gürsu İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki askerler rahat etsin, rahat nöbet tutsun diye nöbet yeri ve koğuş düzenlemesi yapmak suç ise bu suçu övünerek itiraf ediyorum. Saymaya kalkarsak onlarca okula yardımcı olduk, yerel yönetimlerin yapamadıklarını yaptık.

Maalesef bazı icraatlarımıza engel olundu. Kentsel dönüşüm şu an ne kadar önemlilik arz ediyor, maalesef anlatamadık. Siyasi tavır hizmete engel olmamalı. Allah’a şükür veremeyeceğimiz hesabımız yok” dedi.

Yeni boyahane ruhsatına engel olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini vurgulayan Yunus Aydın, önümüzdeki günlerde sürecin tüm ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşmak için bir toplantı düzenleyeceklerini söyledi.

Aydın, “Boyahane ruhsatı almak için bizi ve sanayicilerimizi sürekli sıkıştırıyordu. Yüzlerce iddia ortaya atıyor. Bakanlığın bunu muhatap alması üzücü. Bize ‘boyahane ruhsatı verin, kurtulun’ deniyor. Sadece Sanayi ve teknoloji Bakanı’nın yetkisiyle bu kararın verilebileceği söyleniyor. Ben Bakanın bu durumdan haberi olduğunu sanmıyorum” diye konuştu.