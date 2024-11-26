Uludağ’da sezon açılıyor, fiyatlar belli oldu

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ’a mevsimin ilk 17 Ekim'de düştü. Yağan kar, kayak sezonunu bekleyenleri sevindirdi. 1’inci ve 2’nci oteller bölgesindeki tesisler 13 Aralık’ta açılacak olan sezon için son hazırlıklarını yaparken, yerli turistlerin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Uzak Doğu ve Avrupa ülkelerinden turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği Uludağ’da, erken rezervasyonlar da başladı. Yılbaşı rezervasyonlarında da hızlanma gözleniyor. 17’si otel olmak üzere 22 tesis ve 5 bin yatak kapasitesinin bulunduğu Uludağ’da bu sayı, ek yataklar ile 6 bin 500’e kadar çıkabiliyor.

Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (GÜMTOB) Uludağ Sorumlusu Burak Beceren, sezonun 13 Aralık’ta resmen başlayacağını, ancak 1 Aralık itibariyle bazı tesislerin de kapılarını açacağını söyledi. Beceren, “1 Aralık itibariyle yayalar ve bazı kayak pistleri açılacak. Hazırlıklar tamamlandı. Şu an 2 günde yağan kar 40 santime ulaştı. Pistler ezildi. Biraz daha yağmasında fayda var. Kar uygunluğu oldukça pistler ve tesisler de açılacak” dedi. Ağırlıklı yerli turist beklediklerini belirten Beceren, son yıllarda Rusya ve Ukrayna’dan çok sayıda misafir ağırladıklarını, ayrıca haftalık charter uçaklarla çeşitli ülkelerden çok sayıda turist geldiğini aktardı. Rezervasyonların erken başladığını belirten Beceren, güzel bir sezon beklediklerini, özellikle sömestr, yılbaşı ve festival dönemlerinde yoğunluk yaşanacağını aktardı.

Günübirlik maliyet 6 bin lirayı aşıyor

2024-2025 kayak bilet fiyatları da belli oldu. Buna göre bir günlük kayak biletinin online kanaldan satış fiyatı 1.400 lira, kasa satış fiyatı ise 1.500 lira olarak belirlendi. Sezonluk biletler ise 14 bin 500 liradan satışa sunuldu. 3 saatlik kayak bileti 1.100 lira olurken, 5 çıkışlık bilet fiyatı 800 lira oldu. İl merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Uludağ Kayak Merkezi’ne teleferik ile kent merkezinden 30 dakikada ulaşmak mümkün. Ayrıca karayoluyla da kent merkezinden dolmuş ve taksiler de hizmet veriyor.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından 2025 kış sezonunda Türkiye genelindeki kayak merkezlerindeki uygulanacak olan kayak ve snowboard ders fiyatları da saatlik 3 bin lira olarak belirlendi. Kayak takımı kiralamaları ise günlük 1.000 1.300 lira arasında değişiyor. Buna göre kayak yapmak için Uludağ’a çıkacak bir kişinin konaklama hariç maliyeti 6 bin lirayı aşıyor. Geçen yıl ise günlük kayak biletinin kasa satış fiyatı 950 lira, sezonluk biletler ise 9 bin 500 liradan satışa sunulmuştu. Kayak ve snowboard ders fiyatları saatlik 2 bin lira iken ekipman kiralamaları ise günlük 400 ile 500 lira arasında değişiyordu.

Günlük konaklama 7 bin liradan başlıyor

Uludağ’da 13 Aralık itibarıyla başlayacak sezonda otel konaklamaları günlük ortalama 7 bin liradan başlıyor. Hizmet kalitesi ve niteliğine göre üst sınır gecelik fiyatlarda 120 bin lirayı aşıyor. Uludağ'da geçen sezon konaklama fiyatları 2 kişi için 6 bin TL - 11 bin TL, tek kişi için de 5 bin TL ile 10 bin TL arasında değişiyordu. Tatil sitelerinde otellerin sunduğu verilere göre otel fiyatları hafta içi günlerde hafta sonuna oranla yüzde 20 dolayında daha uygun tutuldu. Yine tatil satan internet acentelerinin fiyatlarına göre yılbaşını içerisine alacak 31 Aralık ve 1 Ocak arasındaki 1 gece konaklamanın maliyeti ise 2 yetişkin için 25 bin ile 450 bin lira arasında değişiyor.

Öte yandan Uludağ’da otel fiyatları sömestr tatili ile adeta zirve yapacak. Yarıyıl tatili de 20 Ocak Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak Cuma günü sona erecek. Bu tarihler arasında gecelik konaklama fiyatı 2 yetişkin için 12 bin TL – 45 bin TL arasında olurken, aynı dönemde 2 yetişkin 7 gecelik Uludağ tatilinin konaklama bedeli yaklaşık 200 bin liradan başlıyor. Geçen yıl bu rakam 75 bin TL ile 120 bin TL arasında değişiyordu.

Uludağ’da 2024-2025 kayak sezonu fiyatları (TL)

Bir günlük bilet (çevrimiçi) 1.400

Bir günlük bilet (kasada) 1.500

Sezonluk bilet 14.500

3 saatlik bilet 1.100

5 çıkışlık bilet 800

Kayak dersi (saati) 3.000