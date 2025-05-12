Osmangazi Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi güçlerini birleştirdi

ALİ ŞAHİN/BURSA

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, bilimsel araştırma projeleri, bilimsel yayınlar, lisans ve lisansüstü düzeyde ders ve tez çalışmaları, ders, ödev, seminer, teknik gezi, alan çalışması, sempozyum, çalıştay ve bilimsel çalışmalarla ilgili yayın yapmak konularında ortak protokol imzaladı. İmzalanan protokoldeki çalışmalar, Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Osmangazi Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü arasında koordine edilecek.

3 bin yıllık tarihiyle Osmangazi’nin, hem kültürel miras olarak hem de eski yapılar olarak çok zengin bir bölge olduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Tahtakale’den 500 bin metre karelik hisar bölgesine ve Turgut Yılmazipek İpek Fabrikası’na kadar bizde çok iş var. Osmangazi, en eski yerleşim yeri. Alan çok büyük olduğu için Bursa Uludağ Üniversitesi’ndeki paydaşlarla, TÜBİTAK ve uluslararası projelerden destek almak, bütçesel ve prestij açısından çok önemli. Bu anlamda güzel bir ekip oluşturduk. Şu anda 2-3 arkadaşımız yurt dışında çeşitli fon ve oluşumlarla ilgili brifing veriyor. Kaynak sağlamak ve projeleri buraya getirmek için uğraş sarf ediyorlar. Biz bütün projelerimizde, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin olmasını arzu ediyoruz. Eski şehir dediğimiz bölgeyi, turistik ve kültürel açıdan bir merkez haline getirmek istiyoruz. Şu anda bir potansiyeli var ama bunu daha da yukarı çıkartmayı amaçlıyoruz” dedi.

Bursa gibi güçlü sanayisi ve ekonomisi olan bir şehrin, tek araştırma üniversitesi olduklarını anımsatan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Bir araştırma üniversitesi olarak sanayi ile olan işbirliğini önemsediğimiz gibi kamu, belediyeler ve kurumlarımızla olan ilişkilerimizi de önemsiyoruz. Her zaman ilişki ve etkileşime açığız. Burada, kayda değer kültür ve alt yapı var. Bunu biz bir toplumsal katkı olarak hangi kanallardan topluma aktarabiliriz dendiğinde, en başta belediyeler geliyor” diye konuştu.