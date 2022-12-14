Ulusoy Un, Anadolu’nun en güçlü markalarından

SAMSUN - Ekonomist dergisinin gerçekleştirdiği “Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” araştırmasının bu yılki sonuçları açıklandı. Araştırmanın sonuçları doğrultusunda Türkiye’nin en büyük un üreticisi olan Ulusoy Un, 2021 yılına ait 4 milyar 710 milyon TL’lik net satışıyla “Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” araştırmasında 28. sırada yerini aldı.

2021 yılına dair yapılan Türkiye’nin en büyük şirketleri araştırmalarında yerini sağlamlaştıran Ulusoy Un, TİM1000 listesine göre Türkiye’nin en büyük 323. ihracatçı., Fortune 500 listesine göre 71. ve Capital500 araştırmasına göre de Türkiye’nin en büyük 86. firması olmuştu. 113 firmanın yer aldığı gıda sektörü sıralamasına göre de Sütaş, Eti, Konya Şeker Sanayi gibi Türkiye’nin bilinen birçok markasını geride bırakarak Anadolu’nun en büyük 9. gıda şirketi oldu.