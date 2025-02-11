Üreticinin 13 Milyon TL’lik fonu yatırıma dönüşüyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Marmarabirlik’e bağlı SS150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Soylu, düzenlenen bilgilendirme toplantısında zeytin rekoltesi ve kooperatif faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Soylu, 2024 yılının ülke genelinde tarihi bir rekolte yılı olduğunu belirterek, Bursa'da yaklaşık 300 bin ton, Mudanya’da ise 55 bin ton civarında zeytin üretildiğini ifade etti. Mudanya Kooperatifi bölgesinde ise bu rakamın yaklaşık 100 bin ton olarak gerçekleştiği ve kooperatifin 76 mahalleden ve beş ilçeden oluştuğunu hatırlatan Soylu, 14 Eylül - 26 Ekim tarihlerinde alınan rekolte beyanlarının 24 bin 500 ton civarında olduğunu ancak üst birliğin Mudanya Kooperatifi’ne azami teslimat miktarını 14 bin 500 ton olarak belirlediğini dile getirdi.

Soylu, ekonomik dalgalanmalara rağmen Marmarabirlik olarak fiyatları koruma taahhütlerini yerine getirdiklerini ve kooperatifçiliğin sürdürülebilirliği çerçevesinde üreticilere yüzde 5 ek ödeme yaptıklarını söyledi.

“Fonda toplanan para yatırıma dönüşecek”

Soylu, bölgede kooperatif dışında yapılan zeytin alımlarının sektöre zarar verdiğini belirterek, Marmarabirlik’in üreticilere her zaman sahip çıktığını vurguladı. Zeytinliklerin korunması gerektiğine de dikkat çeken Soylu, tarım arazilerinin farklı amaçlarla kullanılmasının önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, yerel yöneticilere bu konudaki hassasiyetleri için teşekkür etti. SS 150 sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi’nin zeytinyağı üretim tesisi kurma konusunda önemli adımlar attığını da söyleyen Soylu, “İki yıl önce Genel Kurul kararı ile oluşturulan fonda 13 milyon TL biriktirildi. Ve bu kaynakla modern bir zeytinyağı üretim tesisi kurmayı ve bu yıl ilk zeytinyağı sıkımının da gerçekleştirilmesini planlıyoruz. Tesisin yeriyle ilgili alternatifleri değerlendirirken, Mudanya Belediyesi ve Milli Emlak ile görüşmelerimiz sürüyor” dedi.

Kooperatifin 2016 yılında hizmete aldığı düğün salonunun ruhsatlandırma sürecinin tamamlandığını da belirten Soylu, eksiklerin giderilerek Mart ayından itibaren rezervasyonların alınacağını açıkladı. Kooperatifin, üreticilere destek amacıyla uygun fiyat politikası izleyeceğini belirtti.

“Tesis yerli üretim makinelerle donatılacak”

Marmarabirlik Başkan Vekili Ali Yıldız da toplantıda yaptığı konuşmada, Mudanya Kooperatifi olarak zeytinyağı tesisi kurma çalışmaları yürüttüklerini ve bu amaçla fon oluşturduklarını belirten Yıldız, tesisin yerli üretim makinelerle donatılması için gerekli destekleri araştırdıklarını söyledi. Yıldız, üreticilerin taleplerine duyarlı olduklarını ve kooperatif yönetimi olarak onların çıkarlarını koruyacak adımlar atmaya devam edeceklerini söylerken, zeytin ve zeytinyağı sektöründe kooperatifçiliğin önemine dikkat çekti. Yıldız, kooperatifleşmenin üretici ile tüketici arasında kritik bir köprü görevi gördüğünü vurgularken, “Marmarabirlik üreticilerin haklarını korumak için her türlü çabayı gösterecek. Bu konuda bize destek olan üreticimize de desteklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.