USİAD Genel Başkanı Kılıç: Vize serbestisi ekonomik ve sosyal fayda sağlayacak

MERSİN / EKONOMİ

USİAD Genel Başkanı Nevaf Kılıç, bölgedeki ticari ve insani ilişkileri geliştireceğine inanılan karar için Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkür etti.

Türkiye-Irak arasındaki dostane ilişkilerin güçlenmesine yönelik atılan bu adımın ticaret ve işbirliğini artırmakla kalmayacağının altını çizen Nevaf Kılıç, “Uygulama bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacak. Vize serbestisi iki ülke arasındaki insan ve iş gücü hareketliliğini kolaylaştıracak, bu sayede taraflar ekonomik ve sosyal olarak fayda sağlayacak” dedi.

USİAD olarak bu tür kararların Türkiye’nin bölgesel liderlik rolünü pekiştireceğine inanıp desteklediklerini dile getiren Nevaf Kılıç, Türkiye'nin uluslararası arenada daha güçlü bir konuma gelmesi için benzer girişimlerin devam etmesini diledi.