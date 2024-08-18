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Adana'da 7 jeotermal kaynak arama ve işletme sahası ihale edilecek

Adana'da jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsatlı 7 saha için ihale yapılacak.

Haber Merkezi
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Adana'da 7 jeotermal kaynak arama ve işletme sahası ihale edilecek
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Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adana'nın Karataş, Ceyhan, İmamoğlu ve Pozantı ilçelerinde muhammen bedelleri 269 bin 398 lira ile 3 milyon 160 bin 659 lira ve alanları 1426,33 hektar ile 4989,10 hektar arasında değişen 7 sahanın açık teklif usulüyle ihalesi yapılacak.

İhaleler, 24 Eylül Salı günü 9.30-11.00 saatlerinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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