Vaden Otomotiv 2025 yılını da büyümeyle geçirecek

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde 4 fabrikası ile entegre bir üretim gücüne sahip Vaden, bin 500 kişiye istihdam sağlıyor. Firma aynı zanda İSO ve TİM’in de ilk bin sıralamalarında her yıl yükselerek zirveye yürüyor.

Konya Organize’den dünyaya

2025 yılı hedef ve planlarını değerlendiren Vaden Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Acar, 2025 yılını da yatırımlarla tamamlayacaklarını dile getirdi. Acar, ülke yapılanları kapsamında,

Güney Afrika, Güney Amerika ve Dubai’de depo ve ofis yatırımlarını tamamladıklarını belirten Acar, “Ürünlerimize çok güveniyoruz. Markamız tüm dünyada kabul görmüş ve kalitesiyle kendini ispatlamıştır. Mercedes, Man, Scania, Daf, Volvo, Renault, Iveco ve Amerikan araçları başta olmak üzere dünya yollarındaki tüm ağır vasıta markalarında parçalarımız kullanılıyor. Ciddi bir after market ağı oluşturduk” diye konuştu.

“Halka arz sürecini başlattık”

Vaden Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Acar, “2025, Vaden için yeni bir dönüşüm yılı olacak. Yeni yatırımlarımızla üretim kapasitemizi artırırken, ihracatta da büyük bir ivme kazanacağız. Aynı zamanda, halka arz sürecimizi de başlattık. 2025 yılında halka arz olacağız. Bu adım, şirketimizin globalleşmesi, kurumsallaşması, kredibilitesinin artması, dijitalleşme sürecinin hızlandırılması ve yurt içi-yurt dışında bilinirliğinin daha da artmasını sağlayacak. Özetle finansal gücümüzü daha da artıracağız daha fazla yatırım yapacağız” dedi.

Ar-Ge harcamaları önemli seviyede

Ürün gamı ve Pazar büyüklüğünün her geçen gün arttığını dile getiren Seyit Acar, “Bu yıl AR-GE bütçemiz ciromuzun yüzde 5’i olacak. AR-GE’yi çok önemsiyoruz. Şu anda 100’e yakın mühendis AR-GE merkezimizde çalışıyor. 15 bin çeşit ürüne ulaştık. Bunu güçlü AR-GE yatırımlarımızla başarıyoruz” dedi.

Acar, Türkiye’nin bayrağını 100’ün üzerinde ülkede dalgalandırmanın gururu ile daha fazla üretip, ihraç etmeye ve istihdam sağlamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.