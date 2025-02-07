Vali Köşger: Depremden çıkarılacak asıl ders, krizi yönetebilmektir

ADANA/EKONOMİ

Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi’ndeki etkinlikte konuşan Vali Köşger, iki yıl önce yaşanan acının büyüklüğüne dikkat çekerek, “Bugün dünya tarihinin yaşanmış en elim hadiselerden birinin ikinci yıl dönümü. Acılarımız taze, yüreğimiz yanıyor” dedi. Depremde kaybedilen canlar için herkesin seferber olduğunu hatırlatan Vali Köşger, “Acımızı ne yapsak dindiremeyiz, çok büyük bir acı. Bu felakette 53 bini aşkın vatandaşımızı kaybettik, 100 binin üzerinde vatandaşımız yaralandı. 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden, deprem şehidi olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Allah bu millete bir daha böyle acılar göstermesin” dedi.

“Z kuşağının zor zamanda neler yaptığını gördüm”

Depremde ortaya çıkan sosyal dayanışma ruhuna değinen Vali Köşger, şunları söyledi: “Deprem bizdeki bazı hususiyetleri ortaya çıkardı. Bizim milletimizin karakteristik özelliklerimizden bir tanesi kriz anında, sıkıntıya düştüğümüz büyük felaket anlarında birbirimize kenetlenmeyi bilmemiz, yekvücut hale gelmemiz ve o sorunu çözene kadar da fedakârlık olarak ne gerekiyorsa canımızdan, malımızdan ne lazımsa gecemizi gündüzümüze katıp onu yapmamızdır. Bunun çok örneklerini son yıllarda yaşadık. Depremden önce tüm dünyayı etkileyen pandemide de bunu gördük. O zaman da millet olarak kenetlendik, ihtiyacı olan herkese yardım ulaştırdık, 15 Temmuz’da da bu fedakarlığı gördük. Milletimiz o zaman da bir tehlike gördü ve genci, yaşlısı hiçbir siyasi amaç gütmeden sokaklara döküldü; vatana, millete, bayrağa, istiklale sahip çıktı. Böyle durumlarda krizi yönetebiliyoruz. Depremde de ben İzmir’de buna şahit oldum. Hepimizin Z kuşağı diye şikayet ettiğimiz gençlerimizin deprem gibi zor zamanda neler yaptığını gördüm. Yaşlı teyzelerimizin iki çorabından birini, yorganını gönderdiği, kimin elinde ne varsa yardım için onu gönderdiği bir zamanda eşyaları depoladığımız alanda çalışanların yaş ortalaması 18’in altındaydı. Çocuklar bizim verecek bir şeyimiz yok fakat burada çalışalım diye geldiler ve günlerce orada çalıştılar. Bunlar bu milletin çocukları, Türk milletinin evlatları olduklarını bize orada gösterdiler. Yani kriz anında 7’den 70’e hepimiz kenetleniyoruz, bir ve beraber oluyoruz böylece krizin üstesinden geliyoruz. Hem de dünyada başka hiçbir milletin üstesinden gelemeyeceği bir şekilde bütün sorunların üstesinden geliyoruz. Devletimiz de üzerine düşen vazifeyi en iyi şekilde yapıyor.”

Adana’da deprem sonrası dönemde 6 bin 700 konut ve 117 köy evi olmak üzere 6 bin 817 yapının hak sahiplerine teslim edildiğini, bu rakamın yılsonunda yaklaşık 12 bine çıkacağını kaydeden Vali Köşger, şunları kaydetti: “Buradan çıkarılması gereken asıl önemli ders riski, krizi yönetebilmektir. Savaşta düşmanı tarumar ediyor ve yurttan atıyoruz; mesele imara, çalışmaya gelince orada iş değişiyor. Bu depremde almamız gereken ders: Ülkemiz bir deprem ülkesi, deprem kuşağında yer alıyoruz. Dünyanın en güzel ülkesiyiz; fakat deprem kuşağında bulunuyoruz. Bunu göz önünde bulundurarak kentimizin alt yapısını, üst yapısını, yapacağımız binalarımızı, evlerimizi buna göre şekillendirmemiz gerekiyor. Bu anlamda artık durumu görmezden gelecek, ihmal edecek bir durumda değiliz. Allah bu felaketi ne bizim ülkemize ne de başka ülkelere bir daha göstermesin. Ama tabiatın, fiziğin kuralları var. Onun için illerimizdeki yapılarımızı bunu göz önünde bulundurarak yapmalıyız.”

Anma programına yoğun katılım

Anma programına Vali Köşger’in yanı sıra Adana Milletvekilleri Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin, Bilal Bilici, 6'ncı Kolordu Komutan Yardımcısı Tuğgenal Ozan Nas, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Taşkın Çörekli, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hamit Emrah Beriş, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Adnan Sözen, Vali Yardımcıları Dr. Mustafa Yiğit ve Abdullah Şahin ile protokol üyeleri, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.