“Vergi yerine, kayıt dışı ekonomiyi kayıt içine almalıyız”

Takip Et

ALİ ŞAHİN

BURSA - Son dönemde sıkça konuşulan yeni vergi düzenlemesi iş dünyası tarafında geniş yankı bulurken iş insanları düzenlemenin üretim iştahına olumsuz etki yapmayacak biçimde hazırlanması gerektiğine vurgu yaptı. Çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, “Bu kapsamda önemsediğimiz husus adaletli bir vergi sisteminin varlığı, etkin ve kapsayıcı bir düzenlemenin hayata geçirilmesidir. Kamuoyunda tartışma ortamı bulan bahse konu vergi paketinin, toplumun tüm kesimleri üzerindeki ekonomik yükü daha da artırmasından endişe etmekteyiz. Oluşacak ortam üretimin yavaşlamasına ve istihdam kaybına yol açmamalı, aksine üreterek ve mümkün olduğunca katma değerli üretim alanlarını artırıp, onları daha fazla destekleyerek bu kriz ortamından çıkılması sağlanmalıdır” dedi.

“Her artış bizi geriye götürecek”

Sadece vergi düzenlemeleriyle, vergiyi artırmakla sürecin yönetilemeyeceğini belirten Rumelili Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği (RUMELİSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Zarif Alp "Öncelikle Türkiye'deki dert kayıt dışı ekonominin kayıt içine alınması olayıdır. Yeni vergi sistemi aslından Türkiye'de hep var olan bir konu, herkes konuyu bir tarafa çekmeye çalışıyor. Biz de halk olarak sanayiciler ve iş insanları olarak gerçekte neyin doğru, neyin yanlış olduğu konusunda tereddüt yaşıyoruz. Bence her konu çok açık olmalı ve eleştiri yapanlarda çok açık şekilde vaatlerini söyleyebilmeli ki doğrular bulunsun. Biz gerçekten piyasadaki maliyetler ve satışlarla ilgili insanların talepleri olduğu sürece enflasyonu önleyeceklerini düşünmüyorum. Bizim maliyetlerimiz inanılmaz arttı. Enflasyon olmuş yüzde 60-70, kur ilk 5 ayda yüzde 6-7 artmış. Siz hangi maliyetle Avrupa'daki doğu ülkeleriyle mücadele edeceksiniz? Şu an da sanayici gerçekten bu kurları tahmin edemez hale geldi. Bundan sonraki her artış bizi geriye götürecektir” diye konuştu.

"İş dünyasının en büyük silahı umuttur"

Mehmet Şimşek'in yeni vergi paketi hakkında açıklamalarda bulunan Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir, “Bakan Şimşek, herkesin istediği bir bakan fakat çok geç geldi. Toparlamaya çalışıyor ve zor bir dönemdeyiz. Faiz oranlarında çok geç kalındı. Kur Korumalı Mevduat Sistemi ve daha önceki hareketler belimizi büktü. Hiç bu kadar zor bir dönem geçirmemiştik. İş dünyası olarak elimizden geleni yapıyoruz fakat iş dünyasının en büyük silahı umuttur. Umudumuzu kaybetmiyoruz. Ama bir ülkeye güven biterse, yatırımcılar gelmezse olay biter. Alım gücünün olmadığını ve enflasyonda dengelerin şaştığını bir dönemdeyiz. Bir emekli seyahat etmek istese bütün maaşını vermesi gerekiyor. Ya biletlerinin fiyatı düşürülsün ya da maaşlara zam yapsınlar. Nasıl geçinecek bu insanlar?" ifadelerini kullandı.