Yanmar Turkey, 2023’te en çok traktör satan 8. üretici oldu

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’nin dünyanın dördüncü büyük traktör pazarı konumunda olduğunu dile getiren Yanmar Turkey Tarım İş Kolu ve İş Geliştirme Direktörü Murat Balkan Kanbir, “Dünya genelinde 2023 verilerine göre yüzde 2.8’e yakın büyüme ile 1.8 milyon adet olarak gerçekleşen traktör satışları, Türkiye’de %30’luk büyüme ile 64 bin adetten 80 bin adedin üzerine yükseldi. 112 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Japon markası Yanmar, Türkiye'deki tam iştiraki Yanmar Turkey ile 2017 yılından beri traktör satışlarında önemli bir başarı elde etti” dedi.

Yanmar Turkey olarak Torbalı’daki tesislerinde ürettikleri, çevreye duyarlı, daha az yakıt ile daha fazla güç elde edilen Stage V motora ve çeşitli kabin ile çekiş gücüne sahip traktörleri pazara sunduklarını anlatan Kanbir, “Geçen yıl Solis ve Yanmar marka traktörlerimizle sektörde en çok satış yapan 8. üretici olduk. 2023 yılında 2 bin 128 adet Solis ve 73 adet Yanmar marka olmak üzere toplam 2 bin 201 adet traktör satışı ile pazar payımızı 4 yılda 2.7’ye yükselttik. Bu başarıda, gerçekleştirdiğimiz etkin pazarlama ve satış faaliyetlerinin yanı sıra yaygın bayi, uzman servis ve yedek parça ağımız etkili oldu” diye konuştu.

“2024’te pazar payımızı artıracağız”

Eylül 2023’te devreye aldıkları ve tam kapasiteye ulaştığında üretimini 3.5 katına çıkaracak olan, İzmir Torbalı’da bulunan traktör üretim tesisinde çeşitli motor, çekiş ve kabin seçeneklerine sahip Solis ve Yanmar marka traktörler ürettiklerini vurgulayan Kanbir, “Her türlü arazi ve iklim koşulunda düşük yakıt tüketimi ile yüksek performans ve kaliteli sürüş deneyimi sunması amacıyla tasarlanıp üretilen Solis ve Yanmar marka traktörler, tarla, bağ ve bahçede gösterdikleri başarı ile çiftçilerden tam not alıyor” dedi.

Yakaladıkları başarının arkasında güçlü bir üretim, Ar-Ge, satış, pazarlama, bayi ve servis ağının bulunduğunu ifade eden Murat Balkan Kanbir, “Çiftçimizin istediği her türlü arazi ve iklim koşulunda performansından ödün vermeden, aynı zamanda düşük yakıt tüketimi ile çalışan bir traktöre sahip olmaktır. Bu traktörün de kaliteli ve güçlü bir markaya ait olmasını önemli ve değerli bulurlar. Bu anlamda Yanmar’ın, 112 yılı aşkın üretim gücü ve İzmir’deki üretim tesislerinde üretimin verdiği güven duygusu çok kısa bir sürede çiftçilerimizde karşılık buldu.Üretimden pazarlamaya, bayilerimizden yedek parça tedarikine kadar kurduğumuz güçlü ve güvenilir ağ sayesinde çiftçilerimizi zorlu arazi şartlarında oldukça rahat bir sürüş deneyimi yaşatan aksamlarla donatılmış traktörlere buluşturduğumuz için gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bugün yüzde 2.7 pay ile traktör pazarında yakaladığımız başarıyı, 2024 yılında çok daha yukarı seviyelere çekmek için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.