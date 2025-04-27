Yanmar Turkey, Konya Tarım Fuarı’nda traktörlerini Türk çiftçisiyle buluşturdu

İZMİR / EKONOMİ



Dünyanın tarım alanında önde gelen şirketlerinden Japon devi Yanmar’ın tam iştiraki Yanmar Turkey, Konya Tarım Fuarı’nda son teknolojiye sahip traktör modellerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Fuar süresince Yanmar Turkey’nin Yanmar, Solis ve LS marka traktörleri ile YTAgri tarım ekipmanları, Türk çiftçisi ve sektör profesyonelleri tarafından yoğun ilgi gördü.



LS marka 8 farklı traktör modeli sergilendi

Yanmar Turkey Tarım İş Kolu ve İş Geliştirme Direktörü Murat Balkan Kanbir, hizmet verdikleri sektörün kritik önemini bildiklerini belirterek, “Konya Tarım Fuarı’nda Yanmar çatısı altındaki markalarımızı bayilerimiz, çiftçilerimiz, potansiyel müşterilerimiz ile buluşturduk, çok başarılı bir fuar geçirdik. Türk çiftçisinin güven ve tavsiyesini kazanan Solis, teknoloji ve verimlilik odaklı Yanmar, sürüş konforu ile ön plana çıkan LS markalarımız ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi. Solis ve Yanmar traktörlerimizin yanında, Türkiye traktör pazarında satışa çıkaracağımız 8 farklı LS marka traktör modelini İzmir Fuarı’nın ardından burada da sergileme fırsatı bulduk. Yanmar Turkey olarak bu sene Konya Tarım Fuarı’na 4 markamızla katıldığımızı söyleyebiliriz. Tüm ziyaretçilerimizin ve sektör profesyonellerinin ürünlerimize gösterdiği yoğun ilgiden oldukça memnunuz” dedi.





“Yeni bayilerle anlaşmalar imzalandı”



Geniş ürün yelpazesiyle çiftçilerin ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunduklarını ifade eden Kanbir, şöyle devam etti: “LS markamız özelinde tüm Türkiye’de bayi yapısını oluşturmak için potansiyel iş ortaklarımızla önemli görüşmeler gerçekleştirdik; bir kısmı ile anlaşmalar imzalandı ve süreçleri başlattık. Yanmar ve Solis markalarımızı fuarda bizlerle birlikte temsil eden bayilerimiz, stand alanımızda aktif olarak yer alarak sahadaki sinerjiyi güçlendirdi.”





“Çift haneli büyüme oranı hedefliyoruz”



Konya Tarım Fuarı’nın 2025 yılı için belirledikleri büyüme stratejisi konusunda önemli bir motivasyon kaynağı olduğunun altını çizen Kanbir, “Ürün gamımızın genişlemesi ve kullanıcı ihtiyaçlarına doğrudan yanıt verebilen modellerimiz sayesinde, pazardaki konumumuzu güçlendirerek büyümemizi hızlandırmak istiyoruz. Bu yıl için pazardaki daralma beklentisine rağmen çift haneli büyüme oranı hedefliyoruz. Hem ürün çeşitliliğimizin artması hem de markalarımıza olan ilginin yükselmesiyle bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz. Yanmar Turkey olarak, bu yıl müşteri memnuniyeti ve satış sonrası hizmetlere odaklanıyoruz. Nitelikli bayi ağımızı tüm markalarımızda artırmayı ve daha çok çiftçiye ulaşmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.