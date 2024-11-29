Yapay zeka ve blockchain Bursa’da konuşuldu

EKONOMİ (BURSA) - İstanbul BlockChain Women Derneği Başkanı Ayşegül Şensoy, birçok sektörde kadınların işgücüne katılımın doğrudan ya da dolaylı birçok engellerle karşılaştığını söyleyerek, “TÜİK’in 6 Mart 2024 tarihinde yayınladığı raporuna göre Türkiye nüfusunun yüzde 49,9‘unu kadınlar oluşturmaktadır. Buna rağmen işgücüne katılım oranında kadınların erkeklerin yarısından az olduğu belirtilmektedir. Teknoloji sektöründe veriler ise kadınların daha da az yer bulabildiğini göstermektedir” dedi.

Çeşitli sektör ve alanda kadınların gelişiminin teşvik edilmesi ve desteklenmesi gerektiğini düşündüklerinin altını çizen Başkan Ayşegül Şensoy, “Teknoloji ve blockchain alanlarında üzerimize düşeni yapmaya fazlasıyla hazır olduğumuzu duyuruyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 5. Maddesi olan ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ başlığında da dikkat çekildiği üzere, kadınlar ve kız çocuklarının güçlendirilmesinin çarpan etkisi yarattığı ve ekonomik büyümeyi, her alanda gelişmeyi hızlandırdığı defalarca kanıtlanmıştır” diye konuştu.

Blokzincir sektöründeki fırsatlardan da bahseden Başkan Ayşegül Şensoy, bunların yenilikçi kariyer imkanı, girişimcilik potansiyeli, uzaktan ve küresel çalışma olduğunu vurgulayarak özellikle gençlerin bu fırsatları kaçırmaması gerektiğini belirtti. Kripto dünyasına katılma konusunda geç kalınmadığını da aktaran Başkan Ayşegül Şensoy, başarılı olmanın mümkün olduğunu da söyledi.

Konuşmaların ardından, İstanbul BlockChain Women Derneği, Renault Group, Turkcell, TRT, Solana, Meditera, Base3, Wodo, Sirena Marine, Referans Holding, LC Waikiki, SSTTEK, BiSoft, Yünsa ve Robsys katkılarıyla başlayan etkinliklerde ilk olarak TIM Danışmanlık Kurucu Ortağı Vedat Güven “Blockchain Dünyasına İlk Adım” sunumunu yaptı. Daha sonra yapılan Wodo Network sunumundan sonra Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Cemil Şinasi Türün “Tokenizasyon: Fizikselden Dijitale Bir Evrim Hikayesi”, İstanbul BlockChain Women Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Irmak Yolcu ve Beyza Özdemir tarafından “Dijital Dünyada Derinleşmek: Blockchain, Yapay Zeka ve Metaverse” konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Zirvenin ikinci bölümünde ise Base3 firması CEO’su Ayben Günak, Web3 Proje Yöneticisi Bilal Şahin ve Stratejist-Satış Müdürü Süleyman Can Tuğcu “Yeşil Dönüşümde Blockchain: Sürdürülebilir Teknolojiye Geçiş” hakkında sunum yaptı. İstanbul BlockChain Women Derneği Danışma Kurulu Üyesi Ebru Güven “NFT’ler: Dijital Koleksiyonların Günlük Hayattaki Yeri”, Turkcell Dijital Kanallar Direktörü İlker Güneş “Turkcell Teknoloji Oturumu” konularında sunum gerçekleştirdi.

Organizasyonun son bölümünde ise TRT DS&ML Takım Lideri Dr. İlknur Durgar Elkahlout ve ML Mühendisi Mustafa Budak “AI Applications in Media”, BiSoft firmasından Gökmen Kuvvet “Sağlık Sektöründe Yapay Zeka ve Blockchain Uygulamaları” sunumunu yaparken Solana bilgilendirme programı katılımcılara aktarıldı.